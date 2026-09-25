Явка почти 70%, угроза дронов и тайны сейф-пакетов. Главное о выборах в Госдуму на Кубани

В Краснодарском крае завершились самые напряженные думские выборы последних лет: голосование во многих муниципалитетах растянули на неделю, участки прятали от дронов, а в Сочи избирателей уводили в укрытия. ЦИК сообщает о высокой явке и победе кандидатов от «Единой России» во всех девяти округах. Однако оппозиция заявляет о массовых манипуляциях. Редактор Юга.ру Денис Куренов рассказывает главное об итогах выборов в Краснодарском крае. Что выбирали и кого сняли с выборов Это первые выборы в Госдуму после начала СВО и первые, в которых участвовали ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Половину из 450 депутатов избирают по партийным спискам, половину — по одномандатным округам. Схему округов поменяли впервые с 2016 года. Ее закрепил федеральный закон от 23 мая 2025 года. Кубань получила девятый округ — теперь это округа с № 49 по 57. Всего в крае зарегистрировали больше полусотни кандидатов. Госдумой дело не ограничилось. В крае прошли 67 кампаний: выбирали еще глав поселений и депутатов муниципальных советов. Например, глав Новоминского и Кубанскостепного поселений в Каневском районе, Журавского — в Кореновском и Гришковского — в Калининском. В Краснодаре заодно прошли довыборы в гордуму по двум округам. Электронного голосования на Кубани не было. По стране его провели в 33 регионах, пять лет назад — в семи. Одна партия до выборов не дошла. 10 августа Верховный суд по иску «Родины» отменил регистрацию федерального списка «Яблока». 17 августа апелляция оставила это решение в силе, а 18 августа ЦИК убрал партию из бюллетеня. Партий в нем осталось десять.

На Кубани у «Яблока» было два кандидата-одномандатника, но регистрацию сохранил только один. 74-летнего Владимира Атаманчука из Сочи краевой суд снял с выборов 11 сентября. Атаманчук шел по Южному округу № 54, иск подал его соперник от «Зеленых» Андрей Титов. Как сообщила объединенная пресс-служба судов края, основанием стал агитматериал с информацией экстремистского характера, оплаченный из избирательного фонда. Других кандидатов, снятых по такому основанию, в регионе не было. Второго кандидата, Ахмеда Бесленея, до выборов допустили — для оппозиционера это редкость. Он руководит межрегиональной общественной организацией «Правовое государство» и шел по Центральному округу № 49. Бесленей занял пятое место из восьми.

© Фото Елены Синеок, Юга.ру

Неделя голосования, закрытые адреса и тревоги БПЛА Кубань — один из регионов, где расширили досрочное голосование. В 13 муниципалитетах и на федеральной территории Сириус голосовать можно было уже с 14-15 сентября. Участки работали около четырех часов в день, в основном вечером. Заявлений подавать было не нужно — достаточно прийти на свой участок по месту регистрации. Официально досрочный формат объясняли безопасностью в связи с угрозой атак БПЛА: так проще распределить поток избирателей и избежать толп. Точные адреса досрочных участков и время их работы по решению ЦИК в интернете не публиковали. Их сообщали при поквартирном обходе, в территориальных комиссиях и по горячей линии. Опасения оказались не напрасными. В ночь на 18 сентября, еще до начала голосования, беспилотник повредил спортзал школы в Гулькевичском районе, где располагался избирательный участок. По данным краевого оперштаба, никто не пострадал. Комиссию перевели в социальное учреждение на той же улице, и голосование там шло в штатном режиме. В тот же день, 18 сентября, работу участков пришлось прервать в Сочи. После объявления режима «Атака БПЛА» члены комиссий, наблюдатели и избиратели ушли в укрытия, сообщил мэр Андрей Прошунин. Угрозу объявили в 09:20, и беспилотная опасность держалась в городе больше двух часов. Досрочно проголосовали около 590 тыс. человек — примерно 22% избирателей тех муниципалитетов, где оно проводилось. Дальше явка на Кубани росла так: после первого основного дня — 37,1%;

— 37,1%; к 20:00 субботы — 56,2% (по стране в это время — около 45%);

— 56,2% (по стране в это время — около 45%); к 10:00 воскресенья — 57,6%;

— 57,6%; к 15:00 — 64%;

— 64%; к 18:00 — 66,8%. Итоговые 69,47% — второй результат в истории думских выборов на Кубани после 2011 года, когда явка составила 72,6%. В 2016-м она была 51,23%, в 2021-м — 65,37%. Кто победил: итоги партий и девять из девяти у «Единой России» По предварительным данным, по партийным спискам голоса в крае распределились так (в скобках — итоговый результат по России):

«Единая Россия» — 60,29% (58,21%);

КПРФ — 16,07% (13,47%);

ЛДПР — 8,14% (8,88%);

«Новые люди» — 7,93% (7,82%);

«Справедливая Россия» — 3,53% (5,34%);

Остальные партии — 3,33% (4,91%). По России в целом в сравнении с результатами выборов 2021 года результат «Единой России» вырос более чем на 8% (с 49,82 до 58,21%). Поддержка КПРФ обвалилась почти на 5,5% (с 18,93 до 13,47), а «Справедливая Россия» потеряла более 2% (падение с 7,46 до 5,34), лишь с небольшим запасом преодолев пятипроцентный барьер. На этом фоне умеренный электоральный рост продемонстрировали ЛДПР (+1,33%) и в особенности партия «Новые люди» (+2,5%).



Также определены результаты во всех девяти округах края. Везде победили представители «Единой России»: № 49 Центральный — Игорь Брагарник, 62,20%;

№ 50 Северо-Западный — Дмитрий Ламейкин, 56,81%;

№ 51 Юго-Западный — Галина Головченко, 67,59%;

№ 52 Западный — Иван Демченко, 86,71%;

№ 53 Черноморский — Сергей Алтухов, 60,03%;

№ 54 Южный — Константин Затулин, 47,09%;

№ 55 Юго-Восточный — Алексей Штаничев, 64,78%;

№ 56 Восточный — Алексей Езубов, 73,22%;

№ 57 Северный — Дмитрий Лоцманов, 63,01%. Рекорд — у Ивана Демченко в Западном округе. Константин Затулин в Южном — единственный победитель, который не набрал и половины голосов. Вторыми везде стали коммунисты. По порядку округов это Иван Жилищиков, Игорь Шибалкин, Александр Сафронов, Игорь Игнатов, Виталий Пронькин, Владислав Жиронкин, Роман Дедочев, Эдуард Варлашкин и Павел Пикта. Кандидаты КПРФ получили в округах от 6,08% до 19,73%, ЛДПР — от 5,87% до 13,62%, «Новых людей» — от 6,57% до 11,22%. Шестеро из девяти победителей — Ламейкин, Демченко, Алтухов, Затулин, Езубов и Лоцманов — уже депутаты Госдумы. Новички пришли из краевого Заксобрания: Игорь Брагарник , 1971 года рождения, уроженец Поти (Грузинская ССР). Окончил КубГУ по специализации «Психология», потом получил юридическое образование. Генеральный директор компании «Глобус».

, 1971 года рождения, уроженец Поти (Грузинская ССР). Окончил КубГУ по специализации «Психология», потом получил юридическое образование. Генеральный директор компании «Глобус». Галина Головченко родилась в 1986 году в Краснодаре, окончила юрфак КубГУ. Попечитель благотворительного фонда «Поколение».

родилась в 1986 году в Краснодаре, окончила юрфак КубГУ. Попечитель благотворительного фонда «Поколение». Алексей Штаничев, 1985 года рождения, уроженец Армавира, выпускник КубГУ, бывший депутат Армавирской городской думы. С 2015 года — директор по стратегическому развитию мебельной компании «АМК-Троя».

© Фото Елены Синеок, Юга.ру

Официальная оценка: «спокойно и прозрачно» Официальные оценки единодушны: выборы прошли спокойно. Некоторые эксперты, которых цитируют краевые СМИ, сами входят в общественный штаб по наблюдению за выборами. Элла Памфилова. Еще 15 сентября глава ЦИК говорила, что по накалу и скорости атак эту кампанию трудно с чем-либо сравнить. Подводя итоги, она назвала кампанию самой тяжелой — и физически, и морально. Но, по ее словам, избиратели угроз почти не почувствовали, а сами выборы прошли предельно чисто и спокойно. На всю страну Памфилова насчитала два случая вброса — в Крыму и Марий Эл. Бюллетени там признали недействительными, причастных отстранили и, как она пообещала, накажут. Случаев, когда итоги голосования на участке признали бы недействительными, по ее данным, не было. При этом по стране недействительными признали больше 36,8 тыс. бюллетеней на 20 участках в 12 регионах. Уголовных дел, связанных с выборами, за кампанию возбудили 22 — в основном о заведомо ложных сообщениях об актах терроризма. В Общественной палате России заявили о рекордно малом числе нарушений. Вениамин Кондратьев. Губернатор уверен, что в крае не было ни серьезных нарушений, ни провокаций, а голосование прошло спокойно и прозрачно. Раз на участках работали наблюдатели, считает он, усомниться в результатах и легитимности выборов никто не сможет. Высокую явку губернатор называет показателем доверия к избирательной системе и отмечает, что голосовать приходили семьями и было много молодежи. Алексей Черненко. Председатель крайизбиркома говорит, что досрочное голосование организовали ради безопасности и оно оказалось востребованным. Темыр Хагуров. Зампредседателя Общественной палаты края и член общественного штаба по наблюдению описывал обстановку на участках как спокойную и организованную. По его мнению, люди шли голосовать не по привычке, а с конкретными ожиданиями — несмотря на уборочную кампанию, ливни на побережье и напряженную ситуацию с безопасностью. Геннадий Подлесный. Социолог считает, что прогнозы сбылись очень точно, а новому созыву стоит в первую очередь заняться борьбой с коррупцией. По его данным, острее всего общество реагирует на несправедливость и взяточничество. Официальная картина — спокойная. Теперь о том, что произошло на одном краснодарском участке. Участок № 2059: что изменилось без бюллетеней из сейфа Участок № 2059 находится в Юбилейном микрорайоне Краснодара, на Алма-Атинской улице, в школе искусств. Здесь подозрения наблюдателей фактически признала сама комиссия: бюллетени, поданные до воскресенья, аннулировали, а итоги подвели только по голосам последнего дня. Чтобы понять, как это устроено: при многодневном голосовании бюллетени первых дней хранят в сейф-пакетах с индикаторной лентой, уникальным номером и QR-кодом. На пакете расписываются минимум двое членов комиссии, сейф опечатывают, а ключи от него есть только у председателя. Перед вскрытием пакета комиссия обязана проверить, нет ли следов постороннего доступа, и сверить номер с актом. На этом этапе бюллетени и могут признать недействительными.

© Николай Ильин, ЮГА.ру

История, по версии наблюдателей, началась вечером 19 сентября. На видео, которое позже появилось в их телеграм-каналах, люди, похожие на двоих членов комиссии, в присутствии человека, похожего на сотрудницу полиции, подменяют бюллетени в сейф-пакете. Утром 20 сентября наблюдательница заявила, что подпись на опечатывающем листе сейфа не похожа на вчерашнюю, и вызвала полицию: по ее мнению, ночью сейф вскрывали. Следы вскрытия увидела и член комиссии. По ее требованию все 454 бюллетеня из сейфа признали недействительными, поэтому итоги голосования на участке подвели только по голосам, поданным в воскресенье, 20 сентября. Юридически это не отмена итогов на участке, а признание части бюллетеней недействительными. Это разные меры, и учитывают их отдельно. Протоколы участка опубликовал депутат гордумы Краснодара и кандидат в Госдуму от КПРФ Александр Сафронов. Сафронов входит в бюро крайкома КПРФ, а в Госдуму шел по Юго-Западному округу № 51 и занял там второе место. Цифры с участка почти зеркально противоположны итогам округа: по спискам на участке: КПРФ — 41,6% (163 голоса из 392), «Единая Россия» — 19,9% (78 голосов);

КПРФ — 41,6% (163 голоса из 392), «Единая Россия» — 19,9% (78 голосов); одномандатный округ, участок: Сафронов — 53,6% (201 голос из 375), Галина Головченко — 16,8% (63 голоса);

Сафронов — 53,6% (201 голос из 375), Галина Головченко — 16,8% (63 голоса); по округу в целом: у Головченко 67,6%, у Сафронова — 16,8%. В разговоре с Юга.ру Сафронов выразил уверенность: история участка № 2059 — не случайность. «Все рисуется путем подмены сейф-пакетов», — считает политик. По его версии, при трехдневном голосовании бюджетников приводят на участки в любой день, кроме воскресенья. А в ночь с субботы на воскресенье содержимое сейф-пакетов подменяют. «Выборы еще не начались, а счет условно уже 40:0», — сетует Сафронов. На участке № 2059, по его словам, это удалось показать, потому что происходящее попало на видео. После того как все бюллетени до воскресенья аннулировали, там фактически прошло обычное однодневное голосование. «Это не абстрактный эксперимент. Это реально был эксперимент, подтвержденный протоколом», — говорит он. Сафронов также рассказал, что на соседнем участке члены комиссии из интереса отдельно посмотрели бюллетени из воскресной урны — до того, как смешать их с содержимым сейф-пакетов. Картина там, по его словам, была такой же, а то и более резкой. Кроме того, политик утверждает, что сейф-пакеты открываются и закрываются без следов вскрытия. По словам Сафронова, индикаторная лента рвется лишь наполовину, а этого хватает, чтобы вынуть бюллетени и положить другие. Он считает, что у КПРФ в регионе «украли около полумиллиона голосов». Главный вывод Сафронова: голосовать в пятницу, субботу и досрочно — бессмысленно. «Неважно, за кого вы проголосуете, все будет поменяно в пользу известной всем партии», — говорит он.



Политик также подчеркнул, что КПРФ сегодня остается единственной силой в крае, выставившей реальный независимый контроль: «Остальные партии развитием системы наблюдения фактически не занимаются, — считает Сафронов. — Их представителей либо вовсе нет, либо под их вывеской сидят бюджетники: школьные учителя, сотрудники администраций. За честные выборы в крае который год бьется только КПРФ, и я говорю об этом без всякой радости — хотелось бы видеть нормальную работу и от «Новых людей», и от ЛДПР, и от «Справедливой России». По словам кандидата, без жесткой координации с территориальными комиссиями рядовых наблюдателей на участках «просто затоптали бы». Принципиальная позиция представителей партии в ТИК позволила зафиксировать масштабы нарушений юридически: «У нас восемь особых мнений по всем восьми ТИК Краснодара — такого не было никогда, — заявил Сафронов. — Члены комиссий от КПРФ — грамотные, несгибаемые люди. Все они отказались подписывать итоговые решения комиссий без оговорок. По каждому ТИК собраны доказательства, приложены жалобы и акты. Там все железно».

© Влад Александров, ЮГА.ру