Стало известно, как изменятся маршруты троллейбусов и автобусов, идущих через улицу Красную

Представители департамента транспорта Краснодара 23 мая рассказали, как изменится схема движения маршрутов после того, как с улицы Красной уберут троллейбус

Об этом на брифинге в мэрии рассказал замдиректора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.

На 74-м заседании гордумы 23 мая депутаты приняли решение, что выделят 123 млн рублей на покупку электробусов. Они будут следовать по маршрутам, проходящим по Красной от Северной до Офицерской.

Замдиректора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов рассказал, как будут ездить троллейбусы маршрутов № 9, 13, 21 и 31. На маршруте № 13 троллейбусы будут ходить от микрорайона Гидростроителей по улицам Северной и Тургенева до Бальнеолечебницы. Так сейчас курсируют автобусы № 2. Автобусный маршрут № 2 пустят через улицу Красную. Он пройдет по улицам Северной, Красной, Шоссе Нефтяников, Лузана, Стахановской, Тургенева, Атарбекова, Герцена до Бальнеолечебницы. Обратно автобусы будут следовать по улицам Герцена, Атарбекова, Тургенева, Дзержинского, Красной, Северной и далее по маршруту до Гассия.

Замглавы департамента транспорта рассказал, что троллейбусный маршрут № 31 уберут. «От улицы Домбайской до Октябрьской он полностью дублирует троллейбусный маршрут № 21. В связи с этим решили заменить троллейбусы на автобусы, а также изменить номер маршрута на № 15. При этом схема его движения останется прежней. Это позволит улучшить транспортную инфраструктуру микрорайона "Губернский" и улицы Восточно-Кругликовской. Появится альтернатива в виде маршрута с автобусами большой вместимости и с кондиционерами», — пояснил Анфиногенов.

По его словам, чтобы увеличить эффективность работы маршрута № 21, его изменили. Теперь его конечная остановка будет «Бальнеолечебница» вместо «Домбайской». «Мы соединим те направления, которые не обслуживались транспортом большой вместимости: то есть микрорайон Краевой клинической больницы и микрорайон Фестивальный. Движение будет проходить по улицам Шоссе Нефтянников, Лузана, Атарбекова», — отметил чиновник.

На маршруте № 9 «автовокзал Южный — Бальнеолечебница» будут ходить автобусы вместо троллейбусов. «Это повысит его комфортабельность и маневренность. На примере ремонта улицы Октябрьской можно увидеть, что движение троллейбусов может быть закрыто на две недели. Мы понимаем, что на этом участке лучше применять автобусы. Это позволит быстрее доставлять пассажиров из одной части города в другую. Схема движения маршрута не изменится», — сказал Анфиногенов.

Кроме того, он пояснил, что на автобусном маршруте № 14, который не проходит через улицу Красную, наоборот запустят троллейбусы. «Ранее троллейбусы на этом маршруте уже работали. Контактная сеть имеется на всем протяжении. При этом схема маршрута изменится в Комсомольском микрорайоне [В отличие от автобусов, троллейбусы будут ходить от улицы Тюляева по улице Сормовской до 1 Мая]. Перекресток улиц Тюляева и Уральской перенасыщен транспортом. Там около 18 автобусных маршрутов», — добавил замдиректора департамента транспорта. Он заключил, что все эти меры приведут к замене подвижного состава на современные автобусы.