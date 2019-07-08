В Краснодаре на улице Красной начали убирать контактную сеть троллейбуса

В центре Краснодара в ночь на 8 июля начался демонтаж контактной сети троллейбуса

Это связано с изменением маршрутов троллейбусов и высокой степенью изношенности линии. По словам директора КТТУ Александра Грачева, изменение маршрутов пяти троллейбусов и автобуса за месяц показало эффективность: технико-экономические показатели улучшились на 3%, несмотря на сезонное снижение пассажиропотока. После изменения маршрута троллейбусы перестали ходить по улице Красной от Северной до Офицерской и от шоссе Нефтяников до Северной, а также по улице шоссе Нефтяников от Офицерской до Красной.

По словам главного инженера КТТУ Геннадия Фролова, на данном участке дороги контактно-кабельную сеть троллейбуса не ремонтировали более 35 лет, поэтому она сильно изношена. Например, износ контактного провода составляет более 50%, при максимально допустимых 40%. Кроме того, контактная сеть потеряла свои изоляционные свойства на 85%. Также стальные тросы в узлах подвеса подверглись коррозии до 95%. Грачев добавил, что по улице Красной в дальнейшем будут ходить троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Сейчас их закупают, сообщили в пресс-службе КТТУ.