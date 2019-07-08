В Краснодаре на улице Красной начали убирать контактную сеть троллейбуса
В центре Краснодара в ночь на 8 июля начался демонтаж контактной сети троллейбуса
Это связано с изменением маршрутов троллейбусов и высокой степенью изношенности линии. По словам директора КТТУ Александра Грачева, изменение маршрутов пяти троллейбусов и автобуса за месяц показало эффективность: технико-экономические показатели улучшились на 3%, несмотря на сезонное снижение пассажиропотока.
После изменения маршрута троллейбусы перестали ходить по улице Красной от Северной до Офицерской и от шоссе Нефтяников до Северной, а также по улице шоссе Нефтяников от Офицерской до Красной.
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По словам главного инженера КТТУ Геннадия Фролова, на данном участке дороги контактно-кабельную сеть троллейбуса не ремонтировали более 35 лет, поэтому она сильно изношена. Например, износ контактного провода составляет более 50%, при максимально допустимых 40%. Кроме того, контактная сеть потеряла свои изоляционные свойства на 85%. Также стальные тросы в узлах подвеса подверглись коррозии до 95%.
Грачев добавил, что по улице Красной в дальнейшем будут ходить троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Сейчас их закупают, сообщили в пресс-службе КТТУ.
Как писали Юга.ру, об изменениях в маршрутах троллейбусов и автобусов, идущих через улицу Красную, стало известно 23 мая. В тот же день на заседании гордумы депутаты приняли решение, что выделят 123 млн рублей на покупку электробусов. Они будут следовать по маршрутам, проходящим по Красной от Северной до Офицерской. С 7 июня троллейбусы № 9, 13, 14, 21, 31 и автобус № 2 начали работать по новым маршрутам.
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