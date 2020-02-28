В Краснодаре появится больше троллейбусов с автономным ходом
Власти Краснодара 27 февраля получили деньги на покупку 21 нового троллейбуса с автономным ходом
Решение о выделении городу субсидии на продолжение обновления троллейбусного парка приняли 27 февраля на сессии Законодательного собрания края. По словам главы Краснодара Евгения Первышова, за эти деньги можно купить 21 новый троллейбус.
Сейчас власти начали подготовку документации для проведения конкурсных процедур по выбору завода — поставщика новых машин, сообщили в пресс-службе администрации города.
«Мы рассчитываем, что это будут еще более современные троллейбусы с запасом автономного хода», — добавил Первышов.
Напомним, в 2019 году в Краснодаре купили 12 троллейбусов с запасом автономного хода: десять — за счет бюджета города, еще два троллейбуса приобрело КТТУ. Первый троллейбус доставили 8 сентября.
В феврале 2019 года город получил 1 млрд рублей на покупку 33 новых трамвайных вагонов. Первый трамвай с Усть-Катавского завода отправили в Краснодар в середине июля. Всего из казны Краснодарского края в течение трех лет планируют выделить 3 млрд рублей на обновление трамваев. За это время хотят купить более 100 низкопольных вагонов.
В январе этого года власти объявили конкурс по закупке 29 односекционных трамваев в этом году и 27 в следующем. При этом Первышов подчеркнул, что маленькие трамваи лучше больших.
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