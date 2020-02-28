В Краснодаре появится больше троллейбусов с автономным ходом

Власти Краснодара 27 февраля получили деньги на покупку 21 нового троллейбуса с автономным ходом

Решение о выделении городу субсидии на продолжение обновления троллейбусного парка приняли 27 февраля на сессии Законодательного собрания края. По словам главы Краснодара Евгения Первышова, за эти деньги можно купить 21 новый троллейбус.

Сейчас власти начали подготовку документации для проведения конкурсных процедур по выбору завода — поставщика новых машин, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Мы рассчитываем, что это будут еще более современные троллейбусы с запасом автономного хода», — добавил Первышов.