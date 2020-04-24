Формовочная или санитарная? Как происходит обрезка деревьев в Краснодаре

В феврале и марте 2020 года в Краснодаре началась массовая обрезка деревьев. Местами кронирование происходило достаточно жестко — в таких случаях от дерева оставался лишь основной ствол. На ситуацию обратили внимание и местные жители: в соцсетях стали появляться посты с фотографиями обрезанных деревьев и полными недоумения комментариями. Портал Юга.ру решил узнать, какой бывает обрезка и для чего ее делают столь кардинально, насколько она эффективна, что будет с растениями дальше и как работает законодательство в сфере ухода за деревьями в черте города.

Какой бывает обрезка? Начальник отдела озеленения и экологии департамента городского хозяйства администрации Краснодара Константин Еремеев рассказал, что согласно 153 приказу Госстроя существует три вида обрезки — санитарная, омолаживающая и формовочная. При санитарной обрезают сухие, надломленные и больные ветки, но в настолько ограниченном количестве, что это практически незаметно. При омолаживающей обрезке дерево стимулируют пустить новые побеги для более пышной и красивой кроны. Однако сделать это можно только с быстрорастущими деревьями — такими, как тополь, ясень или черный орех. Формовочная обрезка, как уточнили в ответе мэрии на запрос портала Юга.ру, существует для того, чтобы придать дереву определенную форму. Сделать это можно из эстетических соображений — чтобы крона стала шаровидной, овальной или пирамидальной, либо в случаях, когда дерево затеняет окна зданий, другие растения или создает помехи коммуникациям.

Еремеев уточнил, что практически вся обрезка, которую замечают краснодарцы в городе, — формовочная. Причем в разговоре с журналистом портала Юга.ру он не упоминал эстетические причины такого кронирования, а в основном объяснял, по каким причинам деревья могут мешать. По его словам, нередко формовочную обрезку проводят по требованию электроснабжающих или дорожных компаний — потому что дерево может создавать аварийную ситуацию. В некоторых случаях требовать обрезку может житель дома или арендатор офиса — например, когда ветка мешает ему стуком в окно. Срубы основных веток после обрезки обрабатывают масляной краской — чтобы запечатать голую часть и не впустить туда влагу и инфекцию.

Не менее важное действие с деревом — санитарная рубка, когда дерево рубят до пня, а в некоторых случаях выкорчевывают и его. Так поступают с аварийными, сухостойными и больными деревьями, которые могут представлять опасность. Краевой закон об охране зеленых насаждений различает санитарную рубку и просто рубку. Последняя требуется для очистки территории под будущее строительство — дома, магистрали, парковки.

26 марта в формате онлайн прошла лекция эколога и специалиста в области озеленения Александра Водяника. Водяник долго возглавлял Ботанический сад Ростовского государственного университета (позднее — Южного федерального университета), является членом экспертного совета Минстроя РФ по комфортной среде, а с весны 2019 года стал помощником главы Краснодара по вопросам формирования зеленого каркаса. Лекция посвящена подходам к озеленению российских городов и мировым тенденциям, смыслу понятия «зеленый каркас» и актуальной краснодарской ситуации с высадкой и пересадкой деревьев.

Просто так рубить нельзя Как обрезку, так и вырубку нужно заранее согласовать со специалистами департамента городского хозяйства и ТЭК. Для начала человек или компания подают заявление и набор документов, который мог бы доказать необходимость действий с деревом.

Затем, как рассказал Еремеев, специалисты в визуальном режиме осматривают дерево. Если у него обнаружатся пустоты, гниль, дупла или наклон более 45 градусов, эксперты признают его аварийным и разрешат уничтожить — то есть произвести санитарную рубку. Если же они выяснят, что дерево кому-то мешают или создает помехи для коммунальных служб, то подрядчикам разрешат провести обрезку. В обоих случаях специалисты выдадут акт обследования и порубочный билет — разрешительный документ на действия с деревом. После этого подрядная компания, с которой заключили муниципальный контракт, приедет на место и выполнит работы. Таких, по словам Еремеева, в городе около 8-10.

За санитарную рубку, а также за формовочную, омолаживающую или санитарную обрезку платить не надо. Однако в случае простой вырубки уничтожение дерева происходит не из требований безопасности, а, условно говоря, по желанию застройщика или подрядчика. Поэтому заказчику придется заплатить за урон окружающей среде, а именно за каждое вырубленное дерево, стоимость которого каждый год устанавливают местные власти. Эти средства должны быть направлены на компенсационное озеленение той же территории, где произошла рубка, — в соотношении один на один. Если компенсация деревьев происходит на другом участке — но делать это можно только в пределах одного округа — высадить надо будет два дерева вместо одного срубленного.

Насколько действительно деревьям нужна обрезка? В мэрии порталу Юга.ру ответили, что обрезка необходима деревьям каждый год. А вот эколог, директор Центра экспертиз Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей и доктор биологических наук Александр Карпов считает, что в вопросе обрезки деревьев все зависит от целеполагания, а сама обрезка не всегда имеет прямое отношение к здоровью растения и уходу за ним. — Зачем [вообще] нужна обрезка? Чтобы дерево лучше росло. Можно ли этого добиться другими способами? В том-то все и дело. Дерево нужно подкармливать, его нужно поливать. Чтобы оно не болело. Нужно, чтобы у него было свободное пространство для роста корневой системы. Это значит, что нельзя на его корни ставить машины, класть асфальт, обрубать корни коммуникациями. Это требует довольно сложных усилий по координации всей работы городского хозяйства, — рассказал он.

Краснодарский эколог и руководитель НКО «Гражданская инициатива против экологической преступности» Дмитрий Шевченко в свою очередь отмечает, что в условиях городской инфраструктуры обрезка все же необходима, поскольку без должного ухода дерево может представлять опасность. Однако удалять ветки надо так, чтобы насаждения продолжали выполнять свои основные функции — санитарные, эстетические и экологические. По его словам, подход к каждому дереву зависит от его породы, а также окружающих факторов. Если дерево «жизнеспособное, со здоровой древесиной, не поеденное, не поврежденное» и «никому не мешает», то «лучший метод — не трогать». — Там, где дерево мешает, нужно подходить вдумчиво, деликатно, чтобы дерево сохранило свою структуру […] Но так, как это делают сейчас, это абсолютно не уход, это антиуход, создание условий для массовой гибели деревьев, — поделилися он своим мнением.

Как добавил Карпов, кронирование в нынешнем виде выгодно для подрядчиков: — Они убивают дерево в несколько приемов. Сначала они его стригут, затем оно, естественно, болеет и через некоторое время умирает. Его нужно срубить, и после этого, может быть, закупить новое. И за каждую такую операцию они получают деньги. Стоит отметить, что в соответствии с федеральным законодательством муниципальный контракт администрация имеет право заключить с тем подрядчиком, который предложил самую низкую цену. Работая на рационализацию расходования бюджетных средств, этот механизм в то же время может по понятным причинам не лучшим образом влиять на отбор квалифицированных специалистов. Кто отвечает за краснодарские деревья? В Краснодаре порубочные билеты выдает департамент, отвечающий за городское хозяйство и ТЭК. Согласно городским Правилам благоустройства, он также следит за деревьями на городских бульварах и площадях, а также вдоль дорог, относящихся к магистральным въездным маршрутам. За деревья на придомовых участках отвечают управляющие компании, за городскую землю, которую отдали в пользование, — собственно находящиеся на них организации. Например, следить за деревьями на территории школы должно руководство школы. За все оставшиеся муниципальные земли (в том числе скверы и парки) отвечают администрации городских округов. На частных территориях за насаждениями следит, соответственно, собственник. Однако последнему порубочный билет для действий с растениями не нужен — на своей земле он вправе определять судьбу дерева сам.

Что происходит с деревом после обрезки? Карпов рассказал, что обрезка дерева — это травмирование растения, нанесение ему ран. По словам эксперта, дерево становится гораздо более уязвимым: на открытые участки перебираются насекомые, которые питаются древесиной. Кроме того, туда заносятся споры грибов, которые затем разлагают носителя. — Причем если вырубить таким образом целую улицу, то образуется такой рассадник, и грибы с одного дерева довольно быстро перейдут на другое дерево.

Однако дело не только в этом. Как считает Карпов, дерево в городе изначально ослаблено и потому не может себя вылечить. Ресурсов на восстановление ему не хватает из-за того, что корни растения находятся в постоянном стрессе: — Люди считают, что у дерева корень как у морковки — уходит внутрь и оттуда что-то высасывает. На глубине на самом деле ничего такого нет, чем дерево может питаться. У большинства деревьев корни распространяются под поверхностью, где они вступают в симбиоз с другими организмами. Эколог отметил, что обычно радиус площади корневой системы в полтора раза больше, чем радиус кроны. Распространяясь на такой территории, растение начинает испытывать значительные нагрузки — поскольку на его корни стелют асфальт, их бетонируют или обрезают из-за прокладки коммуникаций. Для того чтобы им по-прежнему хватало воды, питательных веществ и воздуха, необходима особая «инженерная система». — Примерно так же, как трубы кладут, надо загрузить специальные системы управления ростом корней. Чтобы они росли не под дорогу, не в сторону здания, а туда, куда можно, — рассказал он. — Такой площади, куда расти можно, на самом деле немного. Но чтобы дерево в таких условиях росло, его нужно кормить, его надо поливать. Для этого оставляют такую специальную систему корневого полива, и туда заливается питание, вода. Между тем, как рассказали в мэрии, усиленный полив требуется деревьям, которые только «приживаются» на территории. Например, молодые деревья в течение первых двух лет поливают 21 раз за сезон. Затем норма содержания значительно уменьшается, «поскольку корневая система становится более развитой и способна обеспечивать [сама себя] питательными элементами».

Карпов подытожил, что в случае, если дерево трухлявое, подверглось коррозии и уже не подлежит обрезке, спасать его не надо. Самый правильный путь — посадить новое, «такого же размера и состояния кроны», чтобы исключить пробел в городской экосистеме. Лучше же всего, отметил специалист, деревьям будет тогда, когда за ними закрепят одного и того же человека: — И не обрезчик деревьев, не тот, кого наняли подметать и пыль вытирать, а садовник, который знает каждое дерево, знает его историю жизни, выращивает его и потом передает. Подобные выводы сформулировал и Шевченко. По его словам, уход за деревом должен начинаться с момента его посадки и формирования «прутика» — чтобы специалист мог следить за его ростом и препятствиями вокруг. Шевченко отметил, что именно поэтому он не большой сторонник массовых посадок. По его мнению, стихийно посаженные растения в будущем становятся жертвами коммуникаций.

В 2020 году мэр Краснодара Евгений Первышов запустил акцию «Краснодар — 10 тысяч деревьев». По задумке, саженцы может посадить любой человек или предприятие, для этого достаточно записаться по телефону. Так власти города планируют масштабно озеленить город.

Хорошо, но если дерево все же мешает городской среде? Юрист центра «Беллона» Павел Моисеев подтвердил, что требование спилить или обрезать дерево бывает законным. Например, иногда оказывается, что одну из городских аллей с вполне красивыми и взрослыми деревьями 60 лет назад посадили поверх газопровода. Во время нынешней реконструкции газопровода деревья могут убрать по вполне легальным основаниям: так как у трассы есть своя «красная», санитарная зона и размещение объектов на ней строго запрещено. Тем не менее уничтожение аллеи вызовет у местных жителей вопросы. В Краснодаре зачастую деревья создают «коммунальное неудобство» электрическим проводам. Действительно, согласно постановлению правительства об охранных зонах электросетей, сетевые организации либо те, кто работает с ними по договору, обязаны вырубать и обрезать окружающие деревья, если они могут нарушить безаварийную работу проводов. Тем не менее, заключил юрист, у компаний, особенно при строительстве новых районов, всегда остается возможность более бережно отнестись к зеленым насаждениям и придумать обходной путь.

Эколог Дмитрий Шевченко отметил, что есть «наработанные» способы выхода из конфликта между деревом и проводами. Например, когда в самой кроне для сетей вырезают «зеленый коридор». — И за этим надо ухаживать, это не значит, что один раз выстригли и что она [крона] не будет никогда расти, — поделился эколог. — Она будет расти, ее надо поддерживать. У нас этим заниматься никто не хочет и не умеет. У нас они поступают так: приехали, обрезали до голого ствола и сказали, что обезопасили провода. По такому же принципу и на всех остальных участках происходит. В начале марта в сквере Зои Космодемьянской на пересечении улиц Воронежской и Майкопской подрядчики провели жесткое кронирование ясеней и обрезали им основные скелетные ветки. Следует отметить, что вблизи деревьев нет ни дороги, ни проводов. В мэрии уточнили порталу Юга.ру, что деревьям провели формовочную обрезку.

На реплику журналиста о том, что и в других местах в городе обрезку производят так же агрессивно, начальник отдела озеленения департамента городского хозяйства Константин Еремеев ответил: «Да, действительно бывает, что делают неправильно, тогда мы составляем протокол об административном правонарушении, они платят штраф». Еремеев добавил, что с теми, кто выполняет кронирование неправильно, ведут разъяснительную работу: «Если раз, два не поняли, то там уже последствия идут».

За некачественную обрезку для гражданина полагается штраф от 1 до 3 тыс. рублей, для юридического лица — от 15 до 20 тыс. рублей. Кроме того, санкции предполагает и муниципальный контракт. Точная сумма штрафа зависит от общей цены контракта и способа закупки, добавили в мэрии.

А что говорит законодательство? В России нормы ухода за деревьями, правила их обрезки и рубки установил приказ Госстроя от 1999 года. Однако это документ рекомендательного характера. В нем установлены усредненные нормы и неоднократно уточняется, что точные нормы зависят от местных факторов. Как отметил Моисеев, это вполне логично, поскольку регионы имеют разные климатические и географические данные. Соответственно, и уход за деревьями у них отличается. — Как можно, например, Якутию, где -50 °С, сравнивать с Краснодарским краем. Климат разный, деревья, соответственно, разные и требуют разных условий, — уточнил юрист. По его словам, регионы устанавливают свои правила по уходу за деревьями, и уже они имеют правовую обязательность. На Кубани защиту деревьев регулирует краевой закон об охране зеленых насаждений. Однако та часть документа, в которой определяются возможные действия с деревьями, практически полностью посвящена правилам оформления порубочного билета. Конкретно уходу за деревьями в законе посвящен только один пункт с парой предложений. В них указывается, что все положенные деревьям нормы по охране перечислены в российском законодательстве в области охраны окружающей среды, а также во все том же приказе Госстроя. По словам эколога Шевченко, в нынешнем виде краевой закон не работает. Он отметил, что участвовал в его создании в качестве члена общественно-экспертной группы, однако большинство предложений не были приняты. Среди прочего в документ не взяли виды обрезки, а также их нормы, которые могли бы сделать уход за деревьями более индивидуальным и точечным. «Из закона сделали порнографию, потому что свели его к тому, что если хочешь срубить — заплати в кассу и иди руби, [все равно] выпишут бумажку », — отметил эколог, подчеркивая, что его надо полностью менять. Как уточнил Шевченко, на этапе формулирования краевого свода общественники предлагали правила, имевшиеся на тот момент в законодательстве Санкт-Петербурга. Например, они рекомендовали закрепить нормы обеспеченности людей зелеными насаждениями. В таком случае каждый житель города имел бы положенное ему количество зеленых квадратных метров. Еще одно предложение могло ввести разделение зеленых зон на виды и прописать для каждого из них отдельные режимы обрезки и порядок вырубки. Однако обе эти инициативы в итоге не попали в закон.

Но не только краевой закон регулирует уход и охрану за зелеными насаждениями — отдельные положения прописаны в муниципальных законах. В Краснодаре они определены Правилами благоустройства, принятыми в 2013 году. Здесь уточняется ответственность за деревья в зависимости от территории, но так же, как и в краевом законе, не прописаны условия полива, подкормки, утепления и обрезки деревьев. Однако в самом начале Правил прописано: в вопросах по уходу за деревьями, которые остаются не урегулированными этим законом, следует применять нормы из Госстроя. Как считает Шевченко, чтобы уход выполнялся правильно и полноценно, для зеленых насаждений требуется отдельный закон: «В основном все вещи, связанные с обрезкой и прочим, пытаются запихнуть в благоустройство. Но деревья — это живые организмы. Нельзя подходить с теми же стандартами, с которыми укладывают плитку и бордюры». В качестве примера эксперт привел необходимость прописывания нормы «живого пространства» вокруг ствола: «[У нас] часть деревьев закатываются в плитку, асфальт, бетон. Естественно, при таких условиях деревья нормально функционировать не могут». Эксперт добавил, что это тоже создает условия для их гибели. Также в законодательстве, по его мнению, требуется более четко прописать сроки и виды обрезки. — Нельзя деревья обрезать летом, например, когда [происходит] сокодвижение [движение питательных веществ от корней до побегов и обратно — Юга.ру]. То есть, например, можно зимой, ранней весной, до начала сокодвижения. Еще есть периоды, когда категорически нельзя без крайней необходимости. Это все должно быть закреплено, — сказал он.

Следует отметить, что приказ Госстроя описывает и частоту обрезки, и ее интенсивность. Например, там уточняют, что степень формовочной обрезки зависит от вида дерева, его возраста и состояния кроны (но опять же, без уточнений относительно пород). Однако, как отмечалось выше, нормативы ухода имеют в нем рекомендательный характер. По сути, если они не прописаны отдельно в местном законе, их выполнение остается на совести исполнителя.



Кроме того, в ответе на запрос портала Юга.ру мэрия рассказала и о сроках обрезки, и о некоторых правилах ухода: например, о количестве селитры и хлористого калия на одно дерево (правда, без уточнений о нормах для отдельных пород). Однако этих норм нет в Правилах благоустройства, поэтому вопрос относительно обязательности их применения остается открытым.

Каковы права жителей в вопросе обрезки? Одной из наиболее эффективных мер в решении проблемы ухода за деревьями Моисеев назвал общественный контроль. Однако органы власти, считает юрист, недостаточно информируют жителей. Он отмечает, что иногда, если это установлено местным законом, власти обязаны оповещать жителей о будущих манипуляциях с деревьями. — Но здесь это довольно смешно, потому что они имеют право делать это в местной газете, которую никто не читает. Иногда они публикуют где-то на сайте, но зачем основной части людей на сайт залезать, что они там забыли? — интересуется Моисеев. По данным источника Юга.ру в администрации Краснодара, в ближайшее время у горожан появится возможность оставлять заявки и жалобы на неправомерную, по их мнению, вырубку или обрезку деревьев. Это будет электронная форма подачи заявления, которая позволит оптимизировать мониторинг и контроль за качественным выполнением контрактов подрядчиков.

В Краснодаре информация об обследованных деревьях и предстоящей рубке и обрезке находится на сайте мэрии, в отделе текущего состояния деревьев. Там размещаются акты обследования зеленых насаждений и порубочные билеты. Между тем в документах не указана дата предстоящих действий с деревьями, поэтому узнать, когда именно будет проходить обрезка, невозможно. Как ответили порталу Юга.ру в мэрии, подрядчик имеет право заниматься работами сразу после получения билета. Судя по изученным на сайте порубочным билетам, их действие длится от полутора до двух с половиной месяцев.

Моисеев считает, что у властей есть возможность более тщательно информировать людей. — Знаете, МЧС сейчас присылает СМС о том, что в твоем районе будет грозовой фронт. Но если в твоем районе будут вырубать деревья, тебе вообще никто ничего не пришлет, ни одной эсэмэски. Если мусорный полигон собираются строить — ни одной эсэмэски, зато если дождь начинается, то обязательно оповестят. Примечательно, что региональный закон Кубани обязывает информировать жителей не только через сайт. В соответствии с ним, на территории, где обрезают дерево или производят санитарную рубку, на время работ необходимо ставить информационный щит — наподобие тех, что стоят перед строящимся домом. Автор материала опросила 30 человек, проживающих в Краснодаре, однако ни один из них не смог припомнить, видел ли когда-нибудь такой щит. На замечание журналиста о том, что в городе этим правилом пренебрегают, Еремеев указал, что в порубочных билетах, которые власти выдают подрядчикам, эта норма указана. Он отметил, что исполняющие компании, «бывает, да, не делают». Между тем в Правилах благоустройства Краснодара указано, что работы без информационного щита не допускаются. Кроме того, согласно пункту 8.10, во время производства работы или обрезки подрядчики обязаны иметь на руках порубочный билет и акт обследования.