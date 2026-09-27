В Краснодаре на Красных Партизан образовался провал: ремонт продлится до конца октября

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта мэрии Краснодара krd.ru
    © Скриншот с сайта мэрии Краснодара krd.ru

В Краснодаре на улице Красных Партизан провалился асфальт из-за аварии на коллекторе. На участке ограничили движение

25 сентября пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что на пересечении улицы Красных Партизан и проезда Кропоткина образовался провал. Причиной стало повреждение канализационного коллектора диаметром два метра, построенного еще в 1960-х годах.

Сети повредились на глубине более четырех метров. Для проведения ремонта место аварии огородили, в восстановительных работах задействовали 6 единиц спецтехники и 15 человек. Специалисты планируют разработать котлован, промыть трубопровод для понижения уровня сточных вод и заменить поврежденный участок. Ремонт будет идти круглосуточно, завершить его планируют до конца октября 2026 года.

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На время работ ограничили движение транспорта по направлению на выезд из города в сторону улицы Герцена. В администрации сообщили о перекрытии трех полос, однако выехавший на место вице-мэр Максим Онищенко заявил, что движение ограничено по двум полосам.

В мэрии уточнили, что во время ремонта отключать воду жителям не будут.

Как писали Юга.ру, в конце марта в Краснодаре образовался провал на улице Садовой.

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В Краснодаре на Красных Партизан образовался провал: ремонт продлится до конца октября
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