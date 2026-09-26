В Краснодаре бесплатно покажут работы знаменитых художников юга России

В Краснодаре можно увидеть произведения представителей кубанского искусства и юга России (0+)

В экспозиции представлены работы знаменитых художников юга России. Можно увидеть картины Сергея Воржева, Алексея Паршкова, Виталия Коробейникова, Валерия и Ларисы Блохиных, Игоря Пугача, Дмитрия Кочановича, Александра Саидова, Сергея Паршина, Евгения Кузнецова, Николая Садового, Эдуарда Чуркина, Александра Отрошко, Максима Хижнякова, Станислава Серова, Сергея Полупанова, Ольги Трапицыной, Андрея и Владислава Ятченко, Алены Удаловой.

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 30 сентября открытие выставки живописи и графики «Частная коллекция: Избранное». Произведения предоставила частная галерея «Особняк».

Борщ, киберспорт и симфонический оркестр с диджеем:

30 сентября в 19:00 состоится вернисаж. На нем можно будет познакомиться и пообщаться с художниками.

Выставка будет работать до 30 ноября в арт-пространстве «Сити-холл». Вход свободный. Подробности можно уточнить у организаторов.