В Краснодаре бесплатно покажут работы знаменитых художников юга России

Краснодарский край

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  • «Звуки музыки», Сергей Воржев © Изображение предоставлено музеем «Особняк»
    «Звуки музыки», Сергей Воржев © Изображение предоставлено музеем «Особняк»

В Краснодаре можно увидеть произведения представителей кубанского искусства и юга России (0+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 30 сентября открытие выставки живописи и графики «Частная коллекция: Избранное». Произведения предоставила частная галерея «Особняк». 

В экспозиции представлены работы знаменитых художников юга России. Можно увидеть картины Сергея Воржева, Алексея Паршкова, Виталия Коробейникова, Валерия и Ларисы Блохиных, Игоря Пугача, Дмитрия Кочановича, Александра Саидова, Сергея Паршина, Евгения Кузнецова, Николая Садового, Эдуарда Чуркина, Александра Отрошко, Максима Хижнякова, Станислава Серова, Сергея Полупанова, Ольги Трапицыной, Андрея и Владислава Ятченко, Алены Удаловой.

Борщ, киберспорт и симфонический оркестр с диджеем:

30 сентября в 19:00 состоится вернисаж. На нем можно будет познакомиться и пообщаться с художниками.

Выставка будет работать до 30 ноября в арт-пространстве «Сити-холл». Вход свободный. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Японском саду Краснодара открылась выставка «Искусство созерцания». Можно увидеть керамические произведения Глеба Коржова и Стефании Мах, а также графические работы Андрея Григорова.

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