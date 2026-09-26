В Краснодаре шестилетнему Мирону Кузнецову требуется кресло-коляска. Как помочь?

Краснодарский край

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  • © Скриншот с сайта «Русфонда» rusfond.ru
    © Скриншот с сайта «Русфонда» rusfond.ru

«Русфонд» начал сбор средств для мальчика со спинальной мышечной атрофией из Краснодара на специальное кресло-коляску

Первые полтора года Мирон развивался нормально — вовремя начал сидеть, ползать, ходил за руку. А затем стал слабеть, утомлялся от игр, к двум годам мог только лежать. По результатам генетического анализа мальчику диагностировали спинальную мышечную атрофию — наследственное заболевание, постепенно приводящее к большей слабости мышц.

«Диагноз нас ошеломил, но мы не сдались — стали бороться за здоровье сына. Удалось попасть в программу, позволявшую получить инъекцию препарата «Золгенсма», который замедляет течение заболевания. Благодаря терапии этим препаратом и специальной реабилитации Мирон ожил», — поделилась мама мальчика Инна Кузнецова.

После лечения руки Мирона стали сильнее, окрепли мышцы спины. Он посещает детский сад, у него много друзей. «Русфонд» трижды помог обеспечить Мирона оборудованием для дыхания и вертикализатором для улучшения позвоночника и тазобедренных суставов. Мальчик готовится к школе — читает и считает, любит рисовать и конструировать. Но Мирон не ходит, и для передвижения ему требуется специальное кресло-коляска активного типа. 

«У Мирона спинальная мышечная атрофия 2-го типа, вялый тетрапарез — двигательные нарушения, ребенок не может опираться на ноги. Состояние мальчика стабильное, двигательная активность улучшается. Для перемещений по дому и улице, посещения врачей, детских учреждений Мирон нуждается в кресле-коляске активного типа с регулируемым углом наклона спинки», — рассказала замглавврача по клинико-экспертной работе детской поликлиники № 3 в Краснодаре Любовь Дронова.

Родителям Мирона трудно собрать необходимую сумму на оплату кресла-коляски. За госсчет рекомендованная врачами модель не предоставляется. Семье выдали только сертификат, частично покрывающий ее стоимость. Всего на оплату требуется 619 989 рублей.

Как помочь Мирону:

  • отправить пожертвование с банковской карты на странице;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке поиска «Русфонд», в назначении платежа укажите: организация лечения Мирона Кузнецова);
  • через СБП, отсканировав QR-код;
  • через приложение «Русфонда» (скачать приложение можно здесь);
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «Русфонд»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Мирона Кузнецова. Без НДС.

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