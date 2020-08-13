«Надзорные органы нам эту лавочку прикрыли». Первышов объяснил, почему в Краснодаре не ухаживают за Карасунскими озерами

13 августа Евгений Первышов в прямом эфире ответил на вопросы горожан о проблемах Краснодара, среди них был вопрос о состоянии Карасунских озер

13 августа прошла онлайн-конференция с Евгением Первышовом, запись доступна в YouTube. Пользователи задавали вопросы по волнующим их городским темам, а модераторы выбирали наиболее интересные из них. В ходе конференции руководитель общественного движения «Помоги городу» Елена Шувалова сообщила, что ее волнует вопрос «продолжающихся судов по признанию Карасунских озер прудами». Общественница уточнила, что Министерство ресурсов России считает Карасуны рекой, по остальным же официальным документам они относятся к озерам. Однако если бы их признали прудами, заключила Шувалова, муниципалитет смог бы чистить водную гладь и ухаживать за этой территорией.

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Шувалова добавила, что вторая проблема Карасунских озер заключается в том, что значительная часть прибрежной территории закрыта заборами и занята различными организациями. Она выразила обеспокоенность тем, что участки около озер и дальше продолжат раздавать коммерческим структурам. На это Первышов ответил ей, что застройка происходила до того, как он занял должность мэра. «Действительно, мы в течение долгого времени пытаемся получить весь каскад Карасунских озер в муниципальную собтвенность. Этот вопрос спорный. Водную гладь Росимущество считает федеральной собственностью. Их позиция, что это озеро. Наша — что это пруд. Тяжбы продолжаются». Первышов добавил, что ранее мэрия уже вела работы по очистке озер: «У нас были скважины в начале первых двух озер, мы качали воду, тем самым создавали мелиорацию. Потом нам запретили: сказали, озера не ваши, бюджетные деньги тратить нельзя, то есть надзорные органы нам эту лавочку прикрыли».

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