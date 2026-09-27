В Краснодаре третий день уменьшается число работающих заправок: адреса АЗС по сетям
Власти Краснодара опубликовали обновленный список работающих АЗС. Заправить автомобиль 27 сентября можно на 71 станции
МЦУ Краснодара сообщил, что по состоянию на 27 сентября в городе работает 71 АЗС. Еще 35 заправок временно приостановили отпуск топлива, а 9 закрыты на ремонт или ребрендинг. Бензин марки АИ-92 есть на 40 станциях, АИ-95 — на 34, АИ-100 — на 8, а дизель доступен на 68 заправках.
Напомним, что 26 сентября в Краснодаре работали 76 АЗС, а 25 сентября — 79.
Где можно заправиться:
- «Роснефть»: улицы Котовского, Захарова, Дзержинского, Кубанская набережная, Крупской, а также две станции на Ростовском шоссе;
- «Лукойл»: улицы Тургенева, Новороссийская, Старокубанская, Автолюбителей, Уральская, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Тополиная, Западный обход, Коммунаров, проспект Чекистов, Мирный проезд и Ростовское шоссе;
- «Газпром»: улицы Мачуги, Дзержинского, Красных Партизан, Российская, а также Ростовское и Ейское шоссе;
- «Газпромнефть»: улицы Селезнева, Уральская, Кирилла Россинского, Евдокимовская, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская, а также две АЗС на трассе Краснодар — Кропоткин (в районе хутора Ленина);
- Rusoil: улицы Дальняя, Бабушкина, Селезнева, Уральская, Дзержинского и Пластунская;
- Teboil: улицы Московская, Российская и Красных Партизан;
- «Уфимнефть»: улицы Дзержинского, Солнечная, Ростовское шоссе и Восточный обход;
- Atan: улица 1-я Дорожная, улица Красных Партизан и хутор Ленина;
- «СитиОйл»: улица Мачуги и Ростовское шоссе;
- «Татнефть»: Ростовское шоссе;
- «КТК»: улица Кожевенная;
- «Ирбис»: улица Степана Разина;
- PNB: улица Монтажников;
- «ЮНК»: улица Российская;
- «Партнер»: улица Уральская;
- «ОПТИ»: улица Красных Партизан;
- Petrol: улица 70-летия Октября;
- VP: возле поселка Индустриального.
Как писали Юга.ру, в середине сентября под Краснодаром на АЗС загорелась канистра с бензином в багажнике машины.
Все материалы по теме:
25 сентября, 17:07Явка почти 70%, угроза дронов и тайны сейф-пакетов
Главное о выборах в Госдуму на Кубани
24 сентября, 16:45Бетонный тупик
Почему строительный бум больше не спасает Краснодар и что ждет город к 2036 году
18 сентября, 16:16Авангард чистой воды
Как краснодарская Шуховская башня пережила войну, «крокодилов», билборды и стройку ТРЦ — и чему ее история учит Москву