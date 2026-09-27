В Краснодаре третий день уменьшается число работающих заправок: адреса АЗС по сетям

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

Власти Краснодара опубликовали обновленный список работающих АЗС. Заправить автомобиль 27 сентября можно на 71 станции

МЦУ Краснодара сообщил, что по состоянию на 27 сентября в городе работает 71 АЗС. Еще 35 заправок временно приостановили отпуск топлива, а 9 закрыты на ремонт или ребрендинг. Бензин марки АИ-92 есть на 40 станциях, АИ-95 — на 34, АИ-100 — на 8, а дизель доступен на 68 заправках. 

Напомним, что 26 сентября в Краснодаре работали 76 АЗС, а 25 сентября — 79.

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Где можно заправиться:

  • «Роснефть»: улицы Котовского, Захарова, Дзержинского, Кубанская набережная, Крупской, а также две станции на Ростовском шоссе;
  • «Лукойл»: улицы Тургенева, Новороссийская, Старокубанская, Автолюбителей, Уральская, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Российская, Тополиная, Западный обход, Коммунаров, проспект Чекистов, Мирный проезд и Ростовское шоссе;
  • «Газпром»: улицы Мачуги, Дзержинского, Красных Партизан, Российская, а также Ростовское и Ейское шоссе;
  • «Газпромнефть»: улицы Селезнева, Уральская, Кирилла Россинского, Евдокимовская, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская, а также две АЗС на трассе Краснодар — Кропоткин (в районе хутора Ленина);
  • Rusoil: улицы Дальняя, Бабушкина, Селезнева, Уральская, Дзержинского и Пластунская;
  • Teboil: улицы Московская, Российская и Красных Партизан;
  • «Уфимнефть»: улицы Дзержинского, Солнечная, Ростовское шоссе и Восточный обход;
  • Atan: улица 1-я Дорожная, улица Красных Партизан и хутор Ленина;
  • «СитиОйл»: улица Мачуги и Ростовское шоссе;
  • «Татнефть»: Ростовское шоссе;
  • «КТК»: улица Кожевенная;
  • «Ирбис»: улица Степана Разина;
  • PNB: улица Монтажников;
  • «ЮНК»: улица Российская;
  • «Партнер»: улица Уральская;
  • «ОПТИ»: улица Красных Партизан;
  • Petrol: улица 70-летия Октября;
  • VP: возле поселка Индустриального.

Как писали Юга.ру, в середине сентября под Краснодаром на АЗС загорелась канистра с бензином в багажнике машины.

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