В Краснодаре третий день уменьшается число работающих заправок: адреса АЗС по сетям

МЦУ Краснодара сообщил, что по состоянию на 27 сентября в городе работает 71 АЗС. Еще 35 заправок временно приостановили отпуск топлива, а 9 закрыты на ремонт или ребрендинг. Бензин марки АИ-92 есть на 40 станциях, АИ-95 — на 34, АИ-100 — на 8, а дизель доступен на 68 заправках.

Напомним, что 26 сентября в Краснодаре работали 76 АЗС, а 25 сентября — 79.