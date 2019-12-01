В Краснодаре на маршрут вышли новые троллейбусы с автономным ходом
В Краснодаре 1 декабря прошла презентация новых троллейбусов. На маршруте №15 они заменят автобусы
Теперь троллейбусы с автономным ходом будут возить пассажиров по маршруту от улицы Домбайской до железнодорожного вокзала Краснодар-1. Более двух километров на этом маршруте общей протяженностью 12,2 км они будут проезжать без контактной сети. Это улица Красная, где сеть срезали в этом году.
Всего на линию должны выйти 12 новых троллейбусов. Интервал их движения должен составить 10-15 минут, а курсировать по машруту №15 они будут с 6:00 до 23:00.
«В этом году нам удалось купить 47 новых единиц техники — это гораздо больше, чем за последние 10 лет. Это 35 новых трамваев, из них 31 уже в Краснодаре, большая часть уже на линии, и 12 новых троллейбусов, которые сегодня выставлены на Главной городской площади. Сразу после презентации они выйдут на маршрут. Это первый этап большой работы, которая нацелена на обновление всего подвижного состава, и последующие годы будут такими же масштабными», — обратился к горожанам в видеоролике глава Краснодара Евгений Первышов.
Ранее Юга.ру писали о том, какие технические требования администрация города выставила к производителю троллейбусов: кондиционеры мощностью не менее 24 кВт, автономный ход на 15 км, автоматическая система пожаротушения, USB-разъемы для зарядки телефонов, система навигации и связи, место подключения для доступа к интернету через Wi-Fi, видеонаблюдение.
По словам директора МУП «КТТУ» Александра Грачева, для работы на новом электротранспорте все водители предприятия прошли специальную стажировку.
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