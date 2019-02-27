Жители Краснодара собрали 4,2 тыс. подписей и потребовали пустить трамвай в Музыкальный микрорайон

В Краснодаре 4,2 тыс. человек подписали обращение, в котором попросили власти продлить трамвайные пути до улицы Петра Метальникова

Инициаторами стали жители Музыкального микрорайона. В начале февраля они организовали сбор подписей, в котором попросили продлить трамвайные пути по улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова. Мэр Краснодара Евгений Первышов поддержал инициативу, сообщил 2 февраля Владимир Вербицкий на своей странице в фейсбуке.

В пресс-службе администрации Краснодара порталу Юга.ру 27 февраля рассказали, что горожане собрали подписи и направили официальное обращение в необходимые инстанции и ведомства. В том числе документ поступил в отдел мэрии по работе с обращениями граждан.

В мэрии уточнили, что вопрос в том, чтобы вернуть в собственность муниципалитета 13 земельных участков, расположенных под автомобильной дорогой в районе улиц Московской и Петра Метальникова. Их площадь составляет более 17,2 га. На этой территории и планировали построить трамвайную линию.

Директор правового департамента Милена Егорова сообщила, что сейчас право собственности на эти участки находится у ООО «Каталина Парк».

«Уже отменено решение Прикубанского районного суда, на основании которого кооператив "Краснодарский" получил право собственности именно на участки под дорогой. А это предприятие позже продало земли другим собственникам», — пояснила Егорова.