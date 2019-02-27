Жители Краснодара собрали 4,2 тыс. подписей и потребовали пустить трамвай в Музыкальный микрорайон
В Краснодаре 4,2 тыс. человек подписали обращение, в котором попросили власти продлить трамвайные пути до улицы Петра Метальникова
Инициаторами стали жители Музыкального микрорайона. В начале февраля они организовали сбор подписей, в котором попросили продлить трамвайные пути по улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова. Мэр Краснодара Евгений Первышов поддержал инициативу, сообщил 2 февраля Владимир Вербицкий на своей странице в фейсбуке.
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В пресс-службе администрации Краснодара порталу Юга.ру 27 февраля рассказали, что горожане собрали подписи и направили официальное обращение в необходимые инстанции и ведомства. В том числе документ поступил в отдел мэрии по работе с обращениями граждан.
В мэрии уточнили, что вопрос в том, чтобы вернуть в собственность муниципалитета 13 земельных участков, расположенных под автомобильной дорогой в районе улиц Московской и Петра Метальникова. Их площадь составляет более 17,2 га. На этой территории и планировали построить трамвайную линию.
Директор правового департамента Милена Егорова сообщила, что сейчас право собственности на эти участки находится у ООО «Каталина Парк».
«Уже отменено решение Прикубанского районного суда, на основании которого кооператив "Краснодарский" получил право собственности именно на участки под дорогой. А это предприятие позже продало земли другим собственникам», — пояснила Егорова.
Она добавила, что мэрия направила иск в арбитражный суд и потребовала от «Каталина Парка» вернуть участки. Слушание должно пройти 6 марта.
По словам главы правового департамента, судебный процесс между компанией «Каталина Парк» и мэрией по поводу 13 участков длится несколько лет. Организация пыталась взыскать с администрации 580 млн рублей компенсации за землю, по которой проходит дорога, но Арбитражный суд отказал. Компания направила апелляционную жалобу, но она еще не была рассмотрена.
В пресс-службе администрации города пояснили, что дорога существовала еще до того, как земля перешла в частную собственность. Она была территорией общего пользования и не могла быть передана в частные руки.
Как писало «РБК Краснодар», в 2007 году «Каталина Парк» вместе с венгерским фондом TriGranit Development начала реализовывать проект по комплексной застройке Краснодара. Его стоимость составляла 1,5 млрд рублей.
В ноябре 2016 года депутаты Законодательного собрания края обратились в прокуратуру и потребовали проверить законность покупки «Каталиной Парк» земельных участков. Парламентарии заявили, что компания не выполнила условия инвестиционного соглашения с мэрией Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, в августе 2018 года Евгений Первышов разрешил подготовить документы по планировке территории для продления трамвайных путей до аэропорта от уже существующей линии на улице Бершанской. Ориентировочной датой начала строительства назвали 2020 или 2021 год.
В декабре мэр города объяснил, что строительству новых трамвайных линий в городе препятствует несоответствие величины шумозащитной зоны в технических требованиях для возведения путей.
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