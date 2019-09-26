Власти Краснодара пообещали обследовать все деревья в городе в 2020 году

«Только с начала 2019 года упали около 200 крупных веток и деревьев. На фоне нескольких миллионов деревьев, которые растут в нашем городе — немного. Но падающее дерево — это смертельная опасность для жителей, которую надо постараться избежать», — заявил Первышов.

Он предположил, что реагировать на спил деревьев жители могут негативно. При этом тем, кто будет не согласен с плохим состоянием того или иного дерева, он предложил заказывать экспертизу лицензированной организации.

Для того, чтобы провести обследование, расширят штат специалистов-озеленителей (сейчас их всего трое), приобретут дополнительное оборудование. Полную инвентаризацию проведут также на территории всех муниципальных учреждений и в городских парках. По результатам инвентаризации создадут электронную базу зеленых насаждений, в которую занесут каждое дерево на муниципальной территории и территории муниципальных учреждений.