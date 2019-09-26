Власти Краснодара пообещали обследовать все деревья в городе в 2020 году
Мэр Краснодара Евгений Первышов поручил в 2020 году провести полную инвентаризацию всех деревьев на муниципальной земле
«Только с начала 2019 года упали около 200 крупных веток и деревьев. На фоне нескольких миллионов деревьев, которые растут в нашем городе — немного. Но падающее дерево — это смертельная опасность для жителей, которую надо постараться избежать», — заявил Первышов.
Он предположил, что реагировать на спил деревьев жители могут негативно. При этом тем, кто будет не согласен с плохим состоянием того или иного дерева, он предложил заказывать экспертизу лицензированной организации.
Для того, чтобы провести обследование, расширят штат специалистов-озеленителей (сейчас их всего трое), приобретут дополнительное оборудование. Полную инвентаризацию проведут также на территории всех муниципальных учреждений и в городских парках. По результатам инвентаризации создадут электронную базу зеленых насаждений, в которую занесут каждое дерево на муниципальной территории и территории муниципальных учреждений.
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Провести аналогичную работу администрация будет рекомендовать собственникам частных территорий и управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК, которые отвечают за содержание придомовой территории многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Услуги по квалифицированному обследованию деревьев в Краснодаре оказывают специалисты КубГАУ и ФБУ «Рослесозащита». Порубочные билеты на удаление или санитарную обрезку деревьев выдает департамент городского хозяйства и ТЭК на основании актов обследования.
По данным НИИ Перспективного градостроительства — разработчиков нового генплана Краснодара, площадь зеленых насаждений общего пользования в столице Кубани — 11044 га. Из них 6206 га — насаждения ограниченного пользования (в том числе частный сектор), 3560 га зеленых насаждений специального назначения, 816 га земли государственного лесного фонда, 81 га особо охраняемых природных территорий, 381 га — зеленые насаждения общего пользования.
В мэрии добавили, что за состояние деревьев по законодательству отвечает собственник территории. Распределение ответственности выглядит так:
- на бульварах, площадях, муниципальных дорогах — администрация города, департамент городского хозяйства и ТЭК;
- на территориях общего пользования, которые в муниципальной собственности — администрации внутригородских и сельских округов;
- на отмежеванных участках детсадов, школ, поликлиник, других соцобъектов — руководители этих учреждений;
- на территориях дачных садоводческих товариществ — сами товарищества;
- на отмежеванных придомовых участках многоквартирных домов — управляющая компания, ТСЖ или ЖСК;
- на частной территории и территории коммерческих предприятий — собственник земли.
Как писали Юга.ру, 9 сентября на территории детского сада № 48 во время прогулки детей рухнуло дерево. В результате пострадали две двухлетние девочки, позже одна из них скончалась. Кроме того, перелом ноги получила воспитательница. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности), расследование взял под контроль глава СКР Александр Бастрыкин.
После инцидента власти начали обследование всех деревьев на территориях всех детсадов и школ города.
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