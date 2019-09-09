Умерла одна из девочек, на которых упало дерево в детском саду в Краснодаре
В Краснодаре умерла одна из воспитанниц детского сада, где 9 сентября ветер повалил дерево
Трагедия произошла около 10:20 на территории детского сада № 48 на улице Красной, 167. Дерево рухнуло во время прогулки детей. В результате пострадали две двухлетние девочки, одна из них скончалась. Кроме того, перелом ноги получила воспитательница. Она и вторая травмированная девочка находятся в больнице.
Следственный отдел по Западному округу Краснодара назначил доследственную проверку. Устанавливаются обстоятельства, причины и условия произошедшего.
«Ход и результаты проверки поставлены на контроль и.о. руководителя следственного управления по краю Андреем Масловым», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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