Умерла одна из девочек, на которых упало дерево в детском саду в Краснодаре

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре умерла одна из воспитанниц детского сада, где 9 сентября ветер повалил дерево

Трагедия произошла около 10:20 на территории детского сада № 48 на улице Красной, 167. Дерево рухнуло во время прогулки детей. В результате пострадали две двухлетние девочки, одна из них скончалась. Кроме того, перелом ноги получила воспитательница. Она и вторая травмированная девочка находятся в больнице.

Следственный отдел по Западному округу Краснодара назначил доследственную проверку. Устанавливаются обстоятельства, причины и условия произошедшего.

«Ход и результаты проверки поставлены на контроль и.о. руководителя следственного управления по краю Андреем Масловым», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Дети Детские сады Краснодар Следственный комитет смерть Стихийные бедствия

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Почти 20 млн рублей ущерба: коммунальщиков из Сочи отправили в колонию за мошенничество вместо вывоза мусора
Умерла одна из девочек, на которых упало дерево в детском саду в Краснодаре
Врио мэра Сочи стал вице-губернатор Кубани
Погибшие в ДТП с пасечником на Кубани оказались членами избиркома
В Краснодаре дерево упало в детском саду. Два ребенка пострадали
За ложный вызов скорой помощи хотят ввести ответственность

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале