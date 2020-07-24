В Краснодаре не будут закупать троллейбусы с автономным ходом

Напомним, в мае 2019 года власти Краснодара решили убрать троллейбусную линию с улицы Красной, после чего депутаты гордумы выделили 123 млн рублей на покупку электробусов, способных ездить без контактной сети. В июне прошел пикет за сохранение троллейбусной линии. Тем не менее, во второй половине 2019 года в Краснодаре купили 12 троллейбусов с автономным ходом: 10 — за счет бюджета города, еще 2 приобрело КТТУ. В декабре новый транспорт вышел на маршруты, а в начале 2020 года власти города заявили, что смогут закупить еще 21 такой троллейбус благодаря субсидии.

23 июля 2020 года в ходе брифинга с журналистами Евгений Первышов рассказал о состоянии городского бюджета и сообщил, что ситуация с ним сложная. Невыполнение плана по доходам составляет примерно 1,2 млрд рублей, по итогам года этот показатель может достигнуть 2,3 млрд рублей. В целом сегодня муниципальный долг составляет 8 млрд рублей.

Мэр отметил, что в администрации «сократились по ряду направлений» и отказались от части средств — «в частности, на начало строительства набережной от Рождественского парка до Тургеневского моста». Мэр добавил, что проект требовал софинансирования со стороны местного бюджета.

Глава города обратил внимание на то, что по ряду социальных программ были сделаны корректировки, которые позволили сэкономить. Например, дети не посещали школы и детские сады, и это позволило сохранить деньги, которые шли на школьное питание.

Говоря о городском бюджете, Первышов добавил, что Краснодар не будет участником программы по приобретению троллейбусов с автономным ходом. По его словам, предприятие само «прислало письмо о невозможности выполнения этого заказа», даже если бы его разместили.