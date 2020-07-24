В Краснодаре не будут закупать троллейбусы с автономным ходом
23 июля в ходе брифинга мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал о ситуации с городским бюджетом
Напомним, в мае 2019 года власти Краснодара решили убрать троллейбусную линию с улицы Красной, после чего депутаты гордумы выделили 123 млн рублей на покупку электробусов, способных ездить без контактной сети. В июне прошел пикет за сохранение троллейбусной линии. Тем не менее, во второй половине 2019 года в Краснодаре купили 12 троллейбусов с автономным ходом: 10 — за счет бюджета города, еще 2 приобрело КТТУ. В декабре новый транспорт вышел на маршруты, а в начале 2020 года власти города заявили, что смогут закупить еще 21 такой троллейбус благодаря субсидии.
23 июля 2020 года в ходе брифинга с журналистами Евгений Первышов рассказал о состоянии городского бюджета и сообщил, что ситуация с ним сложная. Невыполнение плана по доходам составляет примерно 1,2 млрд рублей, по итогам года этот показатель может достигнуть 2,3 млрд рублей. В целом сегодня муниципальный долг составляет 8 млрд рублей.
Мэр отметил, что в администрации «сократились по ряду направлений» и отказались от части средств — «в частности, на начало строительства набережной от Рождественского парка до Тургеневского моста». Мэр добавил, что проект требовал софинансирования со стороны местного бюджета.
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Глава города обратил внимание на то, что по ряду социальных программ были сделаны корректировки, которые позволили сэкономить. Например, дети не посещали школы и детские сады, и это позволило сохранить деньги, которые шли на школьное питание.
Говоря о городском бюджете, Первышов добавил, что Краснодар не будет участником программы по приобретению троллейбусов с автономным ходом. По его словам, предприятие само «прислало письмо о невозможности выполнения этого заказа», даже если бы его разместили.
Глава Краснодара отметил, что другие варианты пока не рассматриваются, поэтому часть денежных средств секвестрировали — то есть урезали.
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