Под Геленджиком тушат лесной пожар, начавшийся после падения обломков БПЛА

В хуторе Джанхот под Геленджиком из-за падения обломков беспилотника загорелся лес на площади 0,1 га

Вечером 26 сентября мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил об атаке беспилотников. По его словам, из-за упавших обломков БПЛА загорелся лес в районе хутора Джанхот.



На место выехали пожарные и экстренные службы. Никто из людей не пострадал, объекты инфраструктуры повреждений не получили.

По данным Краевого лесопожарного центра, огонь вспыхнул на территории Кабардинского участкового лесничества.



Утром 27 сентября в центре уточнили, что в 8:55 пожарным удалось локализовать возгорание на площади 0,1 гектара. Сейчас специалисты продолжают тушение лесного массива.