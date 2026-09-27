Под Геленджиком тушат лесной пожар, начавшийся после падения обломков БПЛА

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В хуторе Джанхот под Геленджиком из-за падения обломков беспилотника загорелся лес на площади 0,1 га

Вечером 26 сентября мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил об атаке беспилотников. По его словам, из-за упавших обломков БПЛА загорелся лес в районе хутора Джанхот.

На место выехали пожарные и экстренные службы. Никто из людей не пострадал, объекты инфраструктуры повреждений не получили.

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По данным Краевого лесопожарного центра, огонь вспыхнул на территории Кабардинского участкового лесничества.

Утром 27 сентября в центре уточнили, что в 8:55 пожарным удалось локализовать возгорание на площади 0,1 гектара. Сейчас специалисты продолжают тушение лесного массива.

Как писали Юга.ру, 23 сентября из-за падения обломков БПЛА загорелся лес в районе Голубой Бухты под Геленджиком.

Геленджик Лесное хозяйство Пожары Происшествия СВО

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