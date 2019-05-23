Вместо троллейбусов по улице Красной в Краснодаре будут ходить электробусы. На них собираются потратить 123 млн рублей
В Краснодаре на улице Красной вместо троллейбусов хотят запустить электробусы
В соцсетях 21 мая появилась информация о том, что 1 июня планируют закрыть троллейбусную линию на Красной в связи с реконструкцией главной улицы города. В пресс-службе мэрии Краснодара в этот же день рассказали, что такие планы действительно есть, но 1 июня троллейбусы не уйдут с Красной. Этот вопрос прорабатывается.
Жители Восточно-Кругликовского микрорайона попросили губернатора Кубани Вениамина Кондратьева не убирать троллейбусную линию на Красной.
На 74-м заседании гордумы 23 мая депутаты приняли решение, что на покупку электробусов выделят 123 млн рублей. Они будут следовать по маршруту, проходящему по Красной от Северной до Офицерской.
В пресс-службе администрации Краснодара уточнили, что электробусы — это троллейбусы с большим запасом автономного хода. До этого на улице Красной будут временно ходить низкопольные автобусы с кондиционерами.
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«Собственные доходы дают нам возможность участвовать в покупке современного подвижного состава для комфорта и удобства горожан. На опыте многих городов мира эксперты доказали эффективность электробусов — это такой же экологичный, к тому же более быстрый и удобный с точки зрения эксплуатации вид транспорта», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.
По его словам, планируют закупить партию — 10-12 машин. Они сформируют два городских маршрута. Одним из технических условий будет наличие кондиционеров.
На заседании гордумы отметили, что замена троллейбусов на электробусы с динамической подзарядкой — одно из предложений программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, которую разработала Высшая школа экономики. Уточняется, что за счет электробусов можно продлить троллейбусные маршруты без необходимости строительства контактной сети. Автономный ход электробуса — не менее 15 км.
Как сообщали Юга.ру, Высшая школа экономики (ВШЭ) 17 мая презентовала транспортную стратегию Краснодара со схемой, где нужно сделать выделенные полосы для общественного транспорта. Специалисты ВШЭ также посчитали, сколько нужно денег на развитие транспортной инфраструктуры Краснодара до 2034 года. Директор департамента транспорта Краснодара Владимир Архипов сообщил, что в этом году выделенные полосы хотят сделать на пяти участках.
Вместо троллейбусов по улице Красной будут ходить электробусы
Краснодарские власти собираются потратить на них 123 млн рублей
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