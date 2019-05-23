В Краснодаре на улице Красной вместо троллейбусов хотят запустить электробусы

В соцсетях 21 мая появилась информация о том, что 1 июня планируют закрыть троллейбусную линию на Красной в связи с реконструкцией главной улицы города. В пресс-службе мэрии Краснодара в этот же день рассказали, что такие планы действительно есть, но 1 июня троллейбусы не уйдут с Красной. Этот вопрос прорабатывается. Жители Восточно-Кругликовского микрорайона попросили губернатора Кубани Вениамина Кондратьева не убирать троллейбусную линию на Красной.

На 74-м заседании гордумы 23 мая депутаты приняли решение, что на покупку электробусов выделят 123 млн рублей. Они будут следовать по маршруту, проходящему по Красной от Северной до Офицерской. В пресс-службе администрации Краснодара уточнили, что электробусы — это троллейбусы с большим запасом автономного хода. До этого на улице Красной будут временно ходить низкопольные автобусы с кондиционерами.

«Собственные доходы дают нам возможность участвовать в покупке современного подвижного состава для комфорта и удобства горожан. На опыте многих городов мира эксперты доказали эффективность электробусов — это такой же экологичный, к тому же более быстрый и удобный с точки зрения эксплуатации вид транспорта», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов. По его словам, планируют закупить партию — 10-12 машин. Они сформируют два городских маршрута. Одним из технических условий будет наличие кондиционеров. На заседании гордумы отметили, что замена троллейбусов на электробусы с динамической подзарядкой — одно из предложений программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, которую разработала Высшая школа экономики. Уточняется, что за счет электробусов можно продлить троллейбусные маршруты без необходимости строительства контактной сети. Автономный ход электробуса — не менее 15 км.