Около 100 человек вышли на пикет за сохранение троллейбусной линии на улице Красной в Краснодаре

В Краснодаре в Чистяковской роще 12 июня прошел пикет за сохранение троллейбусной линии на улице Красной

Мероприятие прошло на центральной площадке Чистяковской рощи. Пикет был согласован. Руководитель общественной инициативы «Городские решения» Дмитрий Воронов рассказал порталу Юга.ру, что на акцию пришли около 100 человек. «Участники были с плакатами. Они высказывались за сохранение троллейбусной линии на улице Красной. Все прошло без происшествий. Были правоохранители — примерно 15 человек. Мы приглашали представителей власти, но они не пришли», — сказал Воронов.

У участников были лозунги: «Линию строили фронтовики для потомков. уничтожают для кого?», «Требуем вернуть троллейбус на Красную», «За троллейбусы», «Нет троллейбуса, значит и нет льгот», «Электробусы нужны новостройкам! "Губернский", "Панорама", "Немецкая деревня", Oz mall ждут! На Красной есть провода! Где эффективный менеджмент?», «Как 12 электробусов заменят 60 троллейбусов?».

По словам Воронова, итоги пикета планируют подвести 13 июня. Кроме того, общественники собрали подписи и записали президенту РФ обращение, в котором попросили вернуть троллейбус на улицу Красную.

Руководитель группы горожан «Транспортная инициатива» Марина Репещук рассказала порталу Юга.ру, что уже направляли обращение Владимиру Путину как лидеру Общероссийского народного фронта. «Но 11 июня представитель местного отделения ОНФ дала ответ, что по этому вопросу уже давали разъяснения. Теперь мы будем обращаться к Путину как к президенту. Мы считаем, что сейчас идет некорректная работа власти с народом. Это не работа, а именно разъяснение. У нас нет диалога. Обращение отправим через несколько дней. Мы дополним его фактами и тем материалом, который собрали за последние дни», — сказала общественница. Она добавила, что подписи собирали в течение двух вечеров на конечной остановке троллейбусов «Домбайская». Всего собрали 476 подписей. Сбор их продолжается.