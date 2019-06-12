Около 100 человек вышли на пикет за сохранение троллейбусной линии на улице Красной в Краснодаре
В Краснодаре в Чистяковской роще 12 июня прошел пикет за сохранение троллейбусной линии на улице Красной
Мероприятие прошло на центральной площадке Чистяковской рощи. Пикет был согласован.
Руководитель общественной инициативы «Городские решения» Дмитрий Воронов рассказал порталу Юга.ру, что на акцию пришли около 100 человек.
«Участники были с плакатами. Они высказывались за сохранение троллейбусной линии на улице Красной. Все прошло без происшествий. Были правоохранители — примерно 15 человек. Мы приглашали представителей власти, но они не пришли», — сказал Воронов.
Читайте также:
У участников были лозунги: «Линию строили фронтовики для потомков. уничтожают для кого?», «Требуем вернуть троллейбус на Красную», «За троллейбусы», «Нет троллейбуса, значит и нет льгот», «Электробусы нужны новостройкам! "Губернский", "Панорама", "Немецкая деревня", Oz mall ждут! На Красной есть провода! Где эффективный менеджмент?», «Как 12 электробусов заменят 60 троллейбусов?».
По словам Воронова, итоги пикета планируют подвести 13 июня. Кроме того, общественники собрали подписи и записали президенту РФ обращение, в котором попросили вернуть троллейбус на улицу Красную.
Руководитель группы горожан «Транспортная инициатива» Марина Репещук рассказала порталу Юга.ру, что уже направляли обращение Владимиру Путину как лидеру Общероссийского народного фронта.
«Но 11 июня представитель местного отделения ОНФ дала ответ, что по этому вопросу уже давали разъяснения. Теперь мы будем обращаться к Путину как к президенту. Мы считаем, что сейчас идет некорректная работа власти с народом. Это не работа, а именно разъяснение. У нас нет диалога. Обращение отправим через несколько дней. Мы дополним его фактами и тем материалом, который собрали за последние дни», — сказала общественница.
Она добавила, что подписи собирали в течение двух вечеров на конечной остановке троллейбусов «Домбайская». Всего собрали 476 подписей. Сбор их продолжается.
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, в мае в соцсетях появилась информация о том, что на Красной планируют закрыть троллейбусную линию в связи с реконструкцией главной улицы города. Жители Восточно-Кругликовского микрорайона записали видеообращение, в котором попросили губернатора Кубани Вениамина Кондратьева не убирать троллейбус, идущий к ним в район.
На заседании гордумы 23 мая депутаты приняли решение, что выделят 123 млн рублей на покупку электробусов. Они будут следовать по маршрутам, проходящим по Красной от Северной до Офицерской. До покупки электробусов по Красной будут временно ходить низкопольные автобусы с кондиционерами. С 7 июня троллейбусы № 9, 13, 14, 21, 31 и автобус № 2 начали работать по новым маршрутам.
На следующий день после закрытия троллейбусной линии на улице Красной корреспондент портала Юга.ру проехался на общественном транспорте и пообщался с жителями города, которых коснулись эти изменения.
И еще несколько причин пойти на фестиваль Streetosphere в Краснодаре
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.