Новую трамвайную линию в Краснодаре начнут строить в 2020 году
В Краснодаре в 2020 году планируют начать строительство трамвайной линии по улице Московской
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Об этом во время планерки в мэрии 13 января сообщил глава Краснодара Евгений Первышов.
«Мы дадим старт строительству новой трамвайной линии по улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова. Я рассчитываю, что к концу мая департамент транспорта и дорожного хозяйства предоставит положительное заключение по проекту строительства трамвайной линии», — сказал мэр.
Первышов добавил, что администрация Краснодарского края предоставит поддержку при реализации этого проекта.
«Пока что у нас есть пять месяцев — не так уж и много. Но я считаю, что мы должны приступить к реализации этого проекта в этом году, не позднее июля», — сообщил глава Краснодара.
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Как писали Юга.ру, в феврале 2019 года более 4 тыс. жителей Музыкального микрорайона Краснодара подписали обращение, в котором попросили власти продлить трамвайную ветку до Петра Метальникова. В мэрии заявили, что для строительства новых путей нужно вернуть в собственность города 13 земельных участков под дорогой в районе улиц Московской и Петра Метальникова, и спустя два месяца Верховный Суд вернул эти земли муниципалитету.
Летом 2019 года власти Краснодара выделили деньги на проект продления трамвайной линии по Московской. По плану, трамвайная ветка протяженностью 5 км пройдет до Петра Метальникова, разворотное кольцо будет возле ТЦ «Стрелка».
Помимо Музыкального микрорайона, трамваи планируют пустить в Восточно-Кругликовский микрорайон, на Гидрострой и к аэропорту «Пашковский».
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