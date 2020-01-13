Новую трамвайную линию в Краснодаре начнут строить в 2020 году

В Краснодаре в 2020 году планируют начать строительство трамвайной линии по улице Московской

Об этом во время планерки в мэрии 13 января сообщил глава Краснодара Евгений Первышов.

«Мы дадим старт строительству новой трамвайной линии по улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова. Я рассчитываю, что к концу мая департамент транспорта и дорожного хозяйства предоставит положительное заключение по проекту строительства трамвайной линии», — сказал мэр.

Первышов добавил, что администрация Краснодарского края предоставит поддержку при реализации этого проекта.

«Пока что у нас есть пять месяцев — не так уж и много. Но я считаю, что мы должны приступить к реализации этого проекта в этом году, не позднее июля», — сообщил глава Краснодара.