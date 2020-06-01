Юристы против губернатора Кубани. Как проходит судебный процесс из-за введения карантина и кто в нем участвует

Краснодарский край

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Юристы рассказали порталу Юга.ру, почему решили оспорить в суде законность введения карантина в Краснодарском крае и как проходит судебный процесс

Напомним, в Краснодарском крае с 31 марта действует режим карантина, во время которого жителям запретили выходить из дома без особой необходимости, а передвигаться — и пешком, и на машине — можно было только при наличии спецпропуска. С 31 апреля в регионе также ввели обязательное ношение масок. При этом, если сначала маски нужно было надевать только в общественных местах, то позже их обязали носить при любом выходе на улицу.

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С 23 мая гражданам разрешено ходить и ездить по городу без пропуска, однако для перемещения между районами пропуск по-прежнему нужен. В таком виде карантин на Кубани сохранится минимум до 6 июня.

Ранее Юга.ру сообщали, что в апреле юрист и предприниматель Николай Молчанов подал иск против губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, в котором собирается оспорить законность постановления губернатора № 185 о введении карантина в регионе. По мнению Молчанова, карантин нарушил конституционные права граждан.

Вторым ответчиком Молчанов привел главу краевого управления Роспотребнадзора Марию Потемкину, так как губернатор подписал постановление о введении карантина, основываясь на предписании № 7 главного санитарного врача Кубани.

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Предварительное заседание по делу состоялось в Краснодарском краевом суде 13 мая. Иск Молчанова был объединен с тремя такими же исками от других граждан в одно делопроизводство [позже в него включили еще один иск]. 26 мая должно было пройти слушание по делу, однако его перенесли на два дня из-за большого количества желающих посетить судебный процесс.

Второе предварительное судебное заседание состоялось 28 мая в 15:00. На него также пришло много граждан, по оценкам Молчанова — около 50 человек. Всех зрителей, соблюдая социальную дистанцию, в зале суда разместить не смогли, поэтому на заседание попало около 25 человек. Остальные ждали окончания процесса в коридоре. Один человек за нарушение масочного режима был задержан сотрудниками полиции.

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На заседании истцы заявили несколько ходатайств, чтобы получить материалы, которыми руководствовалась администрация при принятии решения о введении карантина: например, документы, подтверждающие угрозу распространения COVID-19 на территории края. Судья Дмитрий Козаков частично удовлетворил требование, «в размытой формулировке» обязав администрацию на следующем заседании представить документы.

«На этом заседании администрация, кроме своих голословных утверждений, которые изложила в ответ на наши иски, не представила никаких документов, подтверждающих их доводы», — рассказал порталу Юга.ру Молчанов.

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Также он сообщил, что представитель краевой администрации заявила ходатайство об исключении губернатора Вениамина Кондратьева из числа ответчиков.

«Это нонсенс. Право выбирать ответчиков принадлежит истцу. Получается, что администрация берет и сливает губернатора из числа ответчиков, хотя мы обжалуем конкретно его действия!», — возмутился Молчанов.

Отметим, что суд отказал представителю администрации в том,  чтобы губернатор не был в числе ответчиков. Однако суд также отклонил ходатайство истцов об обязательном присутствии Вениамина Кондратьева на судебном заседании.

Помимо Николая Молчанова, решение губернатора оспаривают в суде еще четыре истца. Портал Юга.ру пообщался с ними, чтобы узнать, почему они решили подать в суд, и какие впечатления у них сложились о ходе процесса.

Александр Пейливанов, член коллегии адвокатов № 1 Владикавказа, проживает и работает в том числе в КраснодареПостановление губернатора нарушило в том числе конституционные права граждан на передвижение и на свободу вероисповедания. Владельцам домашних животных было предоставлено больше свободы, чем верующим гражданам, которым запретили посещать храмы. Ведь добраться к храму без пропуска было невозможно. Для меня унизительно и позорно выпрашивать пропуск, чтобы сходить в храм и помолиться. Это постановление и последовавшие за ними ограничения также ничего кроме вреда не принесли. Потому я с иском пошел в суд. Отмечу, что я также обжалую в суде постановление главного санитарного врача от 11 апреля о закрытии храмов. Отдельная благодарность судье, который ведет судебные заседания с выдержкой, самообладанием и высоким профессионализмом. Это те качества, которые, к сожалению, не всегда присущи его коллегам в судебной системе.

Александр Якимович, член Краснодарской краевой коллегии адвокатов— Ограничительные мероприятия тотально уничтожили деятельность адвокатуры в крае. Лицемерность этих ограничений в том, что разрешалось вести только те дела, которые суды сочли значимыми, или дела, в которых граждан привлекают за нарушение карантина. Гражданские дела, административные иски не рассматривались. Из-за карантина адвокаты, как и все остальные граждане, не могли выходить на работу, а граждане не могли прийти к адвокатам, организации наших клиентов прекратили свою деятельность. То есть фактически было отменено право граждан на квалифицированную юридическую помощь и прекращена деятельность адвокатуры. Ущерб тотальный. Со 2 апреля я не получаю никаких доходов, так как брать деньги с граждан за ведение дел, которые фактически не рассматриваются, неэтично. Многие клиенты попросили вернуть им авансы и гонорары. То есть я ни копейки не заработал и вынужден был возвратить клиентам ранее заработанное. Примерно с 18 мая суды начали возобновлять рассмотрение дел, но после двух месяцев простоя у большей части клиентов просто нет денег.

Так как губернатор отменил в Краснодарском крае фундаментальные права граждан, я счел своим долгом открыто потребовать признания тех норм права, которые создал глава администрации, незаконными и недействующими. Кроме того, о допущенных губернатором нарушениях я сообщил как президенту России, так и в правоохранительные органы — Прокуратуру РФ, Следственный комитет РФ и ФСБ РФ, потребовав возбудить уголовное дело. Я доволен тем, что Краснодарский краевой суд не отфутболил мое дело. Также доволен выдержкой и корректностью судьи Дмитрия Козакова. Я убежден, что суд жестко оценит постановления губернатора, поскольку даже представитель администрации в суде как устно, так и письменно не рискует утверждать, что они соответствуют конституции.

Андрей Новожилов, член Краснодарской краевой коллегии адвокатов— Как и на остальные отрасли, на наш вид деятельности карантин, конечно же, повлиял. Это выразилось как в невозможности участововать в судебных заседания, так и в невозможности осуществлять определенные процессуальные действия. Работали, как и все, на удаленке. В настоящее время веду свою деятельность как обычно, за исключением соблюдения масочного режима. Поводом для подачи иска стала правовая неопределенность постановления, а также отсутствие в свободном доступе основания для этого постановления (предписания главного санитарного врача края).

О ходе судебного процесса впечатления сложились исключительно положительные, редко встретишь в судах общей юрисдикции такое отношение к сторонам, внимательное, обходительное. Истцы поддерживают связь, но все общение в основном происходит либо до суда, либо после заседания. У всех позиции в правовом плане достаточно сильные, поэтому их координация, на мой взгляд, не требуется. Мы все юристы. В данной категории дел имеют право участвовать только стороны, имеющие высшее юридическое образование. Размер госпошлины для подачи иска составил 300 рублей. Другим гражданам, для того, чтобы подать в суд, придется дополнительно оплачивать услуги юриста.

Екатерина Шатц, руководитель юридического бюроВ первую очередь карантин нарушил мои конституционные права как гражданина. Я не вижу правовых оснований для введения этого режима и полагаю, что решение губернатора принято с превышением должностных полномочий. Также я предприниматель, моя компания занимается юридическим сопровождением бизнеса, есть наемные сотрудники, и мы сами себе зарабатываем деньги. Введенные ограничения ущемили мое право на предпринимательскую деятельность, на реализацию моих трудовых возможностей. И по сути ограничивается мое право в части распоряжения собственностью. Кроме того, был объявлен период нерабочих дней, во время которого я должна была платить зарплату сотрудникам... Это, конечно, немного не к постановлению губернатора, но в совокупности это повлияло на мое решение подать в суд. С 1 апреля наш офис закрыт. Мы работаем удаленно. Естественно, это не всегда удобно — нужно ездить на встречи с клиентами, посещать суды. Карантин ограничил выполнение наших обязательств на выполнение ранее заключенных мною договоров с клиентами. Так как я сопровождаю бизнес, я вижу, насколько тяжело сейчас приходится моим клиентам.

По поводу хода процесса: совершенно непонятна позиция Кондратьева, почему он не является в суд, не понятна позиция администрации, которая заявила об исключении губернатора из числа ответчиков. Также вызывает вопросы, почему суд отказал в обязательной явке губернатора. Ведь если вы уверены в своей позиции и готовы перед людьми обосновать ее и подтвердить, то придите и открыто заявите об этом в процессе. В целом от процесса больше вопросов, чем ответов. В частности, представитель администрации, согласно ее словам, является и представителем губернатора Вениамина Кондратьева. Однако доверенность мы не видели. Но даже если она есть, не совсем понятно, каким образом губернатор выдал доверенность на представление его интересов в суде?

Следующее предварительное судебное заседание в Краснодарском краевом суде по этому делу назначено на 14:30 4 июня.

Смотрите фоторепортаж Юга.ру:

Как сообщали Юга.ру, к 31 мая коронавирусом на Кубани заболели 3 тыс. 824 человека, из них 225 детей. От COVID-19 на территории региона скончались 32 человека, 35 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, а трое подключены к ЭКМО.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».

Вениамин Кондратьев Карантин Коронавирус Краснодар Роспотребнадзор Суд Юриспруденция

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