Юристы против губернатора Кубани. Как проходит судебный процесс из-за введения карантина и кто в нем участвует
Юристы рассказали порталу Юга.ру, почему решили оспорить в суде законность введения карантина в Краснодарском крае и как проходит судебный процесс
Напомним, в Краснодарском крае с 31 марта действует режим карантина, во время которого жителям запретили выходить из дома без особой необходимости, а передвигаться — и пешком, и на машине — можно было только при наличии спецпропуска. С 31 апреля в регионе также ввели обязательное ношение масок. При этом, если сначала маски нужно было надевать только в общественных местах, то позже их обязали носить при любом выходе на улицу.
С 23 мая гражданам разрешено ходить и ездить по городу без пропуска, однако для перемещения между районами пропуск по-прежнему нужен. В таком виде карантин на Кубани сохранится минимум до 6 июня.
Ранее Юга.ру сообщали, что в апреле юрист и предприниматель Николай Молчанов подал иск против губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, в котором собирается оспорить законность постановления губернатора № 185 о введении карантина в регионе. По мнению Молчанова, карантин нарушил конституционные права граждан.
Вторым ответчиком Молчанов привел главу краевого управления Роспотребнадзора Марию Потемкину, так как губернатор подписал постановление о введении карантина, основываясь на предписании № 7 главного санитарного врача Кубани.
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Предварительное заседание по делу состоялось в Краснодарском краевом суде 13 мая. Иск Молчанова был объединен с тремя такими же исками от других граждан в одно делопроизводство [позже в него включили еще один иск]. 26 мая должно было пройти слушание по делу, однако его перенесли на два дня из-за большого количества желающих посетить судебный процесс.
Второе предварительное судебное заседание состоялось 28 мая в 15:00. На него также пришло много граждан, по оценкам Молчанова — около 50 человек. Всех зрителей, соблюдая социальную дистанцию, в зале суда разместить не смогли, поэтому на заседание попало около 25 человек. Остальные ждали окончания процесса в коридоре. Один человек за нарушение масочного режима был задержан сотрудниками полиции.
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На заседании истцы заявили несколько ходатайств, чтобы получить материалы, которыми руководствовалась администрация при принятии решения о введении карантина: например, документы, подтверждающие угрозу распространения COVID-19 на территории края. Судья Дмитрий Козаков частично удовлетворил требование, «в размытой формулировке» обязав администрацию на следующем заседании представить документы.
«На этом заседании администрация, кроме своих голословных утверждений, которые изложила в ответ на наши иски, не представила никаких документов, подтверждающих их доводы», — рассказал порталу Юга.ру Молчанов.
Также он сообщил, что представитель краевой администрации заявила ходатайство об исключении губернатора Вениамина Кондратьева из числа ответчиков.
«Это нонсенс. Право выбирать ответчиков принадлежит истцу. Получается, что администрация берет и сливает губернатора из числа ответчиков, хотя мы обжалуем конкретно его действия!», — возмутился Молчанов.
Отметим, что суд отказал представителю администрации в том, чтобы губернатор не был в числе ответчиков. Однако суд также отклонил ходатайство истцов об обязательном присутствии Вениамина Кондратьева на судебном заседании.
Помимо Николая Молчанова, решение губернатора оспаривают в суде еще четыре истца. Портал Юга.ру пообщался с ними, чтобы узнать, почему они решили подать в суд, и какие впечатления у них сложились о ходе процесса.
Александр Пейливанов, член коллегии адвокатов № 1 Владикавказа, проживает и работает в том числе в Краснодаре— Постановление губернатора нарушило в том числе конституционные права граждан на передвижение и на свободу вероисповедания. Владельцам домашних животных было предоставлено больше свободы, чем верующим гражданам, которым запретили посещать храмы. Ведь добраться к храму без пропуска было невозможно. Для меня унизительно и позорно выпрашивать пропуск, чтобы сходить в храм и помолиться. Это постановление и последовавшие за ними ограничения также ничего кроме вреда не принесли. Потому я с иском пошел в суд. Отмечу, что я также обжалую в суде постановление главного санитарного врача от 11 апреля о закрытии храмов. Отдельная благодарность судье, который ведет судебные заседания с выдержкой, самообладанием и высоким профессионализмом. Это те качества, которые, к сожалению, не всегда присущи его коллегам в судебной системе.
Александр Якимович, член Краснодарской краевой коллегии адвокатов— Ограничительные мероприятия тотально уничтожили деятельность адвокатуры в крае. Лицемерность этих ограничений в том, что разрешалось вести только те дела, которые суды сочли значимыми, или дела, в которых граждан привлекают за нарушение карантина. Гражданские дела, административные иски не рассматривались. Из-за карантина адвокаты, как и все остальные граждане, не могли выходить на работу, а граждане не могли прийти к адвокатам, организации наших клиентов прекратили свою деятельность. То есть фактически было отменено право граждан на квалифицированную юридическую помощь и прекращена деятельность адвокатуры. Ущерб тотальный. Со 2 апреля я не получаю никаких доходов, так как брать деньги с граждан за ведение дел, которые фактически не рассматриваются, неэтично. Многие клиенты попросили вернуть им авансы и гонорары. То есть я ни копейки не заработал и вынужден был возвратить клиентам ранее заработанное. Примерно с 18 мая суды начали возобновлять рассмотрение дел, но после двух месяцев простоя у большей части клиентов просто нет денег.
Так как губернатор отменил в Краснодарском крае фундаментальные права граждан, я счел своим долгом открыто потребовать признания тех норм права, которые создал глава администрации, незаконными и недействующими. Кроме того, о допущенных губернатором нарушениях я сообщил как президенту России, так и в правоохранительные органы — Прокуратуру РФ, Следственный комитет РФ и ФСБ РФ, потребовав возбудить уголовное дело. Я доволен тем, что Краснодарский краевой суд не отфутболил мое дело. Также доволен выдержкой и корректностью судьи Дмитрия Козакова. Я убежден, что суд жестко оценит постановления губернатора, поскольку даже представитель администрации в суде как устно, так и письменно не рискует утверждать, что они соответствуют конституции.
Андрей Новожилов, член Краснодарской краевой коллегии адвокатов— Как и на остальные отрасли, на наш вид деятельности карантин, конечно же, повлиял. Это выразилось как в невозможности участововать в судебных заседания, так и в невозможности осуществлять определенные процессуальные действия. Работали, как и все, на удаленке. В настоящее время веду свою деятельность как обычно, за исключением соблюдения масочного режима. Поводом для подачи иска стала правовая неопределенность постановления, а также отсутствие в свободном доступе основания для этого постановления (предписания главного санитарного врача края).
О ходе судебного процесса впечатления сложились исключительно положительные, редко встретишь в судах общей юрисдикции такое отношение к сторонам, внимательное, обходительное. Истцы поддерживают связь, но все общение в основном происходит либо до суда, либо после заседания. У всех позиции в правовом плане достаточно сильные, поэтому их координация, на мой взгляд, не требуется. Мы все юристы. В данной категории дел имеют право участвовать только стороны, имеющие высшее юридическое образование. Размер госпошлины для подачи иска составил 300 рублей. Другим гражданам, для того, чтобы подать в суд, придется дополнительно оплачивать услуги юриста.
Екатерина Шатц, руководитель юридического бюро— В первую очередь карантин нарушил мои конституционные права как гражданина. Я не вижу правовых оснований для введения этого режима и полагаю, что решение губернатора принято с превышением должностных полномочий. Также я предприниматель, моя компания занимается юридическим сопровождением бизнеса, есть наемные сотрудники, и мы сами себе зарабатываем деньги. Введенные ограничения ущемили мое право на предпринимательскую деятельность, на реализацию моих трудовых возможностей. И по сути ограничивается мое право в части распоряжения собственностью. Кроме того, был объявлен период нерабочих дней, во время которого я должна была платить зарплату сотрудникам... Это, конечно, немного не к постановлению губернатора, но в совокупности это повлияло на мое решение подать в суд. С 1 апреля наш офис закрыт. Мы работаем удаленно. Естественно, это не всегда удобно — нужно ездить на встречи с клиентами, посещать суды. Карантин ограничил выполнение наших обязательств на выполнение ранее заключенных мною договоров с клиентами. Так как я сопровождаю бизнес, я вижу, насколько тяжело сейчас приходится моим клиентам.
По поводу хода процесса: совершенно непонятна позиция Кондратьева, почему он не является в суд, не понятна позиция администрации, которая заявила об исключении губернатора из числа ответчиков. Также вызывает вопросы, почему суд отказал в обязательной явке губернатора. Ведь если вы уверены в своей позиции и готовы перед людьми обосновать ее и подтвердить, то придите и открыто заявите об этом в процессе. В целом от процесса больше вопросов, чем ответов. В частности, представитель администрации, согласно ее словам, является и представителем губернатора Вениамина Кондратьева. Однако доверенность мы не видели. Но даже если она есть, не совсем понятно, каким образом губернатор выдал доверенность на представление его интересов в суде?
Следующее предварительное судебное заседание в Краснодарском краевом суде по этому делу назначено на 14:30 4 июня.
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Как сообщали Юга.ру, к 31 мая коронавирусом на Кубани заболели 3 тыс. 824 человека, из них 225 детей. От COVID-19 на территории региона скончались 32 человека, 35 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, а трое подключены к ЭКМО.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
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