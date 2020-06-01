Юристы против губернатора Кубани. Как проходит судебный процесс из-за введения карантина и кто в нем участвует

Юристы рассказали порталу Юга.ру, почему решили оспорить в суде законность введения карантина в Краснодарском крае и как проходит судебный процесс

Напомним, в Краснодарском крае с 31 марта действует режим карантина, во время которого жителям запретили выходить из дома без особой необходимости, а передвигаться — и пешком, и на машине — можно было только при наличии спецпропуска. С 31 апреля в регионе также ввели обязательное ношение масок. При этом, если сначала маски нужно было надевать только в общественных местах, то позже их обязали носить при любом выходе на улицу.

С 23 мая гражданам разрешено ходить и ездить по городу без пропуска, однако для перемещения между районами пропуск по-прежнему нужен. В таком виде карантин на Кубани сохранится минимум до 6 июня.

Ранее Юга.ру сообщали, что в апреле юрист и предприниматель Николай Молчанов подал иск против губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, в котором собирается оспорить законность постановления губернатора № 185 о введении карантина в регионе. По мнению Молчанова, карантин нарушил конституционные права граждан.

Вторым ответчиком Молчанов привел главу краевого управления Роспотребнадзора Марию Потемкину, так как губернатор подписал постановление о введении карантина, основываясь на предписании № 7 главного санитарного врача Кубани.

Предварительное заседание по делу состоялось в Краснодарском краевом суде 13 мая. Иск Молчанова был объединен с тремя такими же исками от других граждан в одно делопроизводство [позже в него включили еще один иск]. 26 мая должно было пройти слушание по делу, однако его перенесли на два дня из-за большого количества желающих посетить судебный процесс.

Второе предварительное судебное заседание состоялось 28 мая в 15:00 . На него также пришло много граждан, по оценкам Молчанова — около 50 человек. Всех зрителей, соблюдая социальную дистанцию, в зале суда разместить не смогли, поэтому на заседание попало около 25 человек. Остальные ждали окончания процесса в коридоре. Один человек за нарушение масочного режима был задержан сотрудниками полиции.

На заседании истцы заявили несколько ходатайств, чтобы получить материалы, которыми руководствовалась администрация при принятии решения о введении карантина: например, документы, подтверждающие угрозу распространения COVID-19 на территории края. Судья Дмитрий Козаков частично удовлетворил требование, «в размытой формулировке» обязав администрацию на следующем заседании представить документы. «На этом заседании администрация, кроме своих голословных утверждений, которые изложила в ответ на наши иски, не представила никаких документов, подтверждающих их доводы», — рассказал порталу Юга.ру Молчанов.

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Также он сообщил, что представитель краевой администрации заявила ходатайство об исключении губернатора Вениамина Кондратьева из числа ответчиков . «Это нонсенс. Право выбирать ответчиков принадлежит истцу. Получается, что администрация берет и сливает губернатора из числа ответчиков, хотя мы обжалуем конкретно его действия!», — возмутился Молчанов. Отметим, что суд отказал представителю администрации в том, чтобы губернатор не был в числе ответчиков. Однако суд также отклонил ходатайство истцов об обязательном присутствии Вениамина Кондратьева на судебном заседании.

Помимо Николая Молчанова, решение губернатора оспаривают в суде еще четыре истца. Портал Юга.ру пообщался с ними, чтобы узнать, почему они решили подать в суд, и какие впечатления у них сложились о ходе процесса.

Следующее предварительное судебное заседание в Краснодарском краевом суде по этому делу назначено на 14:30 4 июня.

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Как сообщали Юга.ру, к 31 мая коронавирусом на Кубани заболели 3 тыс. 824 человека, из них 225 детей. От COVID-19 на территории региона скончались 32 человека, 35 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, а трое подключены к ЭКМО.