В России COVID-19 заразилось более 400 тыс. человек, а на Кубани за сутки умер еще один пациент
В Краснодарском крае 31 мая количество заболевших COVID-19 достигло 3 тыс. 824 человек, еще один пациент умер
В России за сутки коронавирус выявили у 9 тыс. 268 человек в 84 регионах, из них у 40,8% не было клинических проявлений болезни. За сутки зафиксировано 138 смертей и 4 тыс. 414 выздоровевших. Больше всего человек инфицировано в Москве (2 тыс. 595), Московской области (757) и Санкт-Петербурге (369). На юге и Северном Кавказе самое большое количество зараженных в Ростовской области (178), Дагестане (125), Ставропольском крае (81), Краснодарском крае (80), Кабардино-Балкарии (77), Карачаево-Черкесии (62).
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Всего в стране за период пандемии заразились 405 тыс. 843 человека в 85 регионах, из них 4 тыс. 693 пациента умерли и 171 тыс. 883 выздоровели.
По данным кубанского оперштаба, в регионе за сутки заразились 80 человек, среди которых 52 женщины и 28 мужчин. Самому старшему пациенту 94 года, кроме того в Кореновском районе инфицирован четырехлетний ребенок. В целом по региону случаи распределились так:
- 41 — в Краснодаре;
- 11 — в Армавире;
- 7 — в Сочи;
- по 3 — в Отрадненском и Кореновском районах;
- по 2 — в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах;
- по 1 — в Каневском, Кавказском, Мостовском, Тбилисском и Выселковском районах.
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Всего на Кубани COVID-19 диагностировали у 3 тыс. 824 человек, из них 225 детей. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в регионе — 67,4. Всего за время пандемии умерло 32 человека, в том числе один за последние сутки. Из больниц уже выписали 2 тыс. 711 пациентов, из них 75 за последние сутки. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находится 35 больных, три — на экстракорпоральной мембранной оксигенации.
В больницы края с подозрением на коронавирус обратилось 9 тыс. 648 человек, из них 915 детей. На стационарном лечении находится 2 тыс. 137 пациентов, включая 214 несовершеннолетних. Дома под наблюдением остаются 13 тыс. 860 кубанцев, в том числе 590 детей. В обсерваторах на территории края поселили 2 тыс. 753 человека, за все время через них прошло 7 тыс. 672 приезжих. У 50 из них нашли коронавирус.
Роспотребнадзор провел 47 тыс. 19 исследований на COVID-19, лаборатории минздрава — 130 тыс. 907, в том числе 1 тыс. 778 за последние сутки.
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