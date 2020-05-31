В России COVID-19 заразилось более 400 тыс. человек, а на Кубани за сутки умер еще один пациент

В Краснодарском крае 31 мая количество заболевших COVID-19 достигло 3 тыс. 824 человек, еще один пациент умер

В России за сутки коронавирус выявили у 9 тыс. 268 человек в 84 регионах , из них у 40,8% не было клинических проявлений болезни. За сутки зафиксировано 138 смертей и 4 тыс. 414 выздоровевших. Больше всего человек инфицировано в Москве (2 тыс. 595), Московской области (757) и Санкт-Петербурге (369). На юге и Северном Кавказе самое большое количество зараженных в Ростовской области (178), Дагестане (125), Ставропольском крае (81), Краснодарском крае (80), Кабардино-Балкарии (77), Карачаево-Черкесии (62).

Всего в стране за период пандемии заразились 405 тыс. 843 человека в 85 регионах, из них 4 тыс. 693 пациента умерли и 171 тыс. 883 выздоровели. По данным кубанского оперштаба, в регионе за сутки заразились 80 человек , среди которых 52 женщины и 28 мужчин. Самому старшему пациенту 94 года, кроме того в Кореновском районе инфицирован четырехлетний ребенок. В целом по региону случаи распределились так: 41 — в Краснодаре;

11 — в Армавире;

7 — в Сочи;

по 3 — в Отрадненском и Кореновском районах;

по 2 — в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах;

по 1 — в Каневском, Кавказском, Мостовском, Тбилисском и Выселковском районах.