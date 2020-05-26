В Краснодаре пассажиров без масок будут высаживать из общественного транспорта

Полицейские и контролеры Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления 26 мая провели рейд по трамваям и проверили, соблюдают ли граждане масочный режим

Напомним, на Кубани с 31 марта действует карантин, который продлили до 6 июня, но с 23 мая сняли ряд ограничений внутри муниципалитетов. Теперь для передвижения внутри муниципалитетов, в том числе в Краснодаре пропуск не требуется, а общественный транспорт, который работал в режиме утро/вечер — с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 20:00 — ходит весь день по графику выходного дня.

Кроме того, с 23 мая в регионе ужесточили масочный режим. Теперь средства индивидуальной защиты (СИЗ) нужно носить не только в транспорте, общественных местах и на всех предприятиях, но и «при любом выходе на улицу». Кроме того, граждане должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра, гулять вместе на улице не более двух человек, избегать посещения мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок.

26 мая в соцсетях КТТУ опубликовали новость о том, что сотрудники полиции и контролеры проверили у пассажиров трамваев наличие масок.

«Вооружившись краевыми нормативными актами [постановлением губернатора от 21 мая № 287], члены рейдовой группы помогли пассажирам обезопасить себя от потенциальной опасности», — рассказали в КТТУ.

Пассажирам напомнили, что перевозчик вправе отказать человеку без маски в проезде в общественном транспорте.

В пресс-службе КТТУ порталу Юга.ру объяснили, что теперь в трамваях, троллейбусах и автобусах будут проверять наличие масок у пассажиров. В случае, если человек находится в общественном транспорте без маски, его попросят выйти на ближайшей остановке.

В КТТУ добавили, что во время рейда сотрудники полиции и контролеры выявили наличие масок у всех пассажиров. Однако не все их надевали и просто возили с собой. После разъяснения правил масочного режима граждане стали использовать маски по назначению.