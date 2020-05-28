Дезинфекторы в городе. Как обрабатывают подъезды и улицы Краснодара во время пандемии

В период карантина в Краснодаре, как и во всей стране, проводят дезинфекцию общественных пространств, улиц и площадей, а также жилых домов, подъездов и придомовых территорий. Юга.ру связались с представителями ГУК «Краснодар» и «Мусороуборочной компании». Фотограф отправился на смену поочередно с двумя бригадами, чтобы поснимать, как обрабатывают подъезды многоквартирных жилых домов на Тюляева и Селезнева, а также улицы на участках Ставропольской и Тургенева.

В управлении ГУК «Краснодар» более 2,5 тыс. многоквартирных домов, и в каждом из них проводится уборка. Но если раньше в обязанности бригад входила лишь текущая уборка подъездов, то теперь к ним добавилась и дезинфекция. Управляющая компания привлекает к уборке многоквартирных домов 25 подрядных организаций. В каждой из них по 3-6 бригад в зависимости от района и количества домов, в бригадах работают от трех человек. Сама дезинфекция проходит так: каждый сотрудник одет в полноценный защитный костюм и несет на спине емкость с дезинфицирующим раствором. Его нужно распылить на все поверхности, начиная с пола и уделяя особое внимание тем, к которым люди прикасаются руками. Это двери, перила, кнопки лифта, перила лифта (если есть), ручки дверей, почтовые ящики, мусоропроводы (снаружи и внутри). В итоге на обработку одного подъезда уходит от 20 до 40 минут.

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Прикасаться к поверхностям можно сразу после обработки, защита нужна только при длительном контакте, как у работника. «От жилищной инспекции мы получили соответствующие инструкции: как обращаться с химическими веществами, в какой концентрации их разводить, как инструктировать работников и какие средства защиты должны ими применяться», — рассказал член бригады. Занимаются дезинфекцией постоянные сотрудники ГУК. Помимо новых обязанностей они продолжают исполнять и прежние: например, ликвидировать засоры в мусоропроводах.

Кроме жилых домов в Краснодаре дезинфицируют и общественные пространства — улицы, площади и скверы. Но занимается этим уже «Мусороуборочная компания». До введения карантина спецтехника обрабатывала (мыла) дороги обычной водой. Теперь перед началом смены каждая машина едет на водоканал и заправляется специальным раствором. Что именно за раствор — в ведении водоканала, сами команды этого не знают. Затем машины выезжают по маршрутным графикам на улицы Краснодара, где уже и начинается непосредственно процесс обработки.