Гулять не больше двух человек рядом и везде ходить в маске: власти Кубани объяснили новые правила поведения на улице
Портал Юга.ру 22 мая разобрался, какие меры должны соблюдать жители Краснодарского края на улице и в общественных местах
Напомним, карантин из-за пандемии коронавируса действует в Краснодарском крае с 31 марта. 30 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о введении в регионе масочного режима.
Это отразилось в постановлении главы края от 30 апреля. Согласно нему, граждан обязали «при входе и нахождении в объектах торговли, бытового обслуживания населения, транспортных средствах (поездах, автобусах и других видах общественного транспорта), в зданиях вокзалов и аэропортов, а также в других объектах с массовым пребыванием людей» использовать средства индивидуальной защиты органов (СИЗ) дыхания. К ним в постановлении отнесли медицинские маски (одноразовые, многоразовые), респираторы и заменяющие их текстильные изделия. Также граждан обязали находиться на улицах и общественном транспорте на расстоянии не менее одного метра.
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Позже власти Кубани продлили карантин до 23 мая и сообщили, что с этой даты режим карантина внутри муниципалитетов завершится. Это значит, что внутри городов и районов пропуска больше не потребуются — жители смогут свободно перемещаться по улицам. Правда, парки и скверы останутся закрытыми.
21 мая глава края провел очередное совещание оперштаба по эпидобстановке в крае. Во время него было решено продлить карантин в крае (имеется в виду работа красных и синих пропусков, а также обсерваторов) до 6 июня. В этот же день вышло постановление губернатора, в котором помимо прочего указывались изменения в части, касающейся ношения масок в крае.
Документ постановил использовать СИЗ не только в транспорте, общественных местах и на всех предприятиях, но «также при любом выходе на улицу». Кроме того, граждан обязали соблюдать дистанцию в 1,5 метра и гулять вместе на улице не более двух человек. Во время прогулок необходимо избегать «посещений мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок».
Также власти прописали правила во время занятия физкультурой на воздухе: принимать участие в упражнениях могут не более двух человек, а расстояние между ними должно быть не менее пяти метров.
При этом гражданам все еще рекомендуют не покидать без необходимости места проживания, максимально ограничить контакты с другими людьми и использовать личный транспорт.
Как писали Юга.ру, к 22 мая число зараженных коронавирусом в Краснодарском крае превысило 3 тыс. человек. Выздоровели 1 тыс. 764 пациента, умерли 26 человек.
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