Гулять не больше двух человек рядом и везде ходить в маске: власти Кубани объяснили новые правила поведения на улице

Это отразилось в постановлении главы края от 30 апреля. Согласно нему, граждан обязали «при входе и нахождении в объектах торговли, бытового обслуживания населения, транспортных средствах (поездах, автобусах и других видах общественного транспорта), в зданиях вокзалов и аэропортов, а также в других объектах с массовым пребыванием людей» использовать средства индивидуальной защиты органов (СИЗ) дыхания. К ним в постановлении отнесли медицинские маски (одноразовые, многоразовые), респираторы и заменяющие их текстильные изделия. Также граждан обязали находиться на улицах и общественном транспорте на расстоянии не менее одного метра.

Позже власти Кубани продлили карантин до 23 мая и сообщили, что с этой даты режим карантина внутри муниципалитетов завершится. Это значит, что внутри городов и районов пропуска больше не потребуются — жители смогут свободно перемещаться по улицам. Правда, парки и скверы останутся закрытыми.

21 мая глава края провел очередное совещание оперштаба по эпидобстановке в крае. Во время него было решено продлить карантин в крае (имеется в виду работа красных и синих пропусков, а также обсерваторов) до 6 июня. В этот же день вышло постановление губернатора, в котором помимо прочего указывались изменения в части, касающейся ношения масок в крае.