Как будут жить кубанцы после 23 мая? Разбор постановления губернатора

Краснодарский край

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Администрация Краснодарского края 14 мая опубликовала распоряжение губернатора о частичном выходе региона из режима ограничений

Напомним, для борьбы с коронавирусом в Краснодарском крае 31 марта ввели карантин. 10 мая губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что режим будет действовать до 23 мая, а позже объяснил, что в случае улучшения ситуации, ограничения постепенно будут смягчаться.

12 мая Кондратьев подписал соответствующее распоряжение, однако сам документ опубликовали на сайте администрации спустя два дня. Портал Юга.ру изучил постановление губернатора и попытался разобраться, что изменится в регионе с 23 мая.

Что говорится в постановлении?

  • режим повышенной готовности и карантина на территории края сохраняется;
  • люди старше 65 лет, а также граждане с хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания и диабетом должны оставаться на самоизоляции;
  • носить маски и соблюдать социальную дистанцию обязательно;
  • гулять в парках, скверах, на набережных, пляжах и в других местах массового отдыха граждан по-прежнему нельзя;
  • остается под запретом и проведение массовых мероприятий;
  • ТРЦ и аттракционы работать не будут;
  • в детсадах создадут дежурные группы для детей работников медицинских организаций и экстренных оперативных служб;
  • для передвижения внутри муниципального образования пропуска больше не нужны;
  • но чтобы попасть из одного района в другой, по-прежнему нужен красный пропуск;
  • также сохраняются и синие пропуска для транзитного транспорта;
  • автовокзалы и автостанции работать не будут;
  • общественный транспорт вернется к прежнему режиму работы;
  • изменится режим работы муниципальных регулярных пригородных автобусных маршрутов;
  • действующий режим ограничений для внутрирегиональных пригородных поездов сохраняется;
  • заказные автобусы, занимающиеся междугородней перевозкой пассажиров по краю, работать не смогут;

Кому можно будет работать с 23 мая?

  • строительным компаниям;
  • парикмахерским и салонам красоты;
  • магазинам со стройматериалами;
  • автосалонам;
  • объектам, занимающимся розничной торговлей непродовольственными товарами, если площадь торгового зала не превышает 400 кв. м и есть отдельный вход на улицу;
  • компаниям, оказывающим услуги по бытовому обслуживанию населения (например, баням, прачечным, мастерским по ремонту обуви и т.д);
  • автомойкам.

При этом открывающиеся организации обязаны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

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С 1 июня заработают санатории с медицинской лицензией при условии трансфера лиц, прибывающих на территорию края из других регионов на самолетах и поездах. Отметим, что граждан, прибывающих в санатории на срок больше двух недель (при наличии путевки или другого подтверждающего бронирование документа), не будут посещать на изоляцию в обсерваторы.

Детские здравницы пока не работают, также нельзя бронировать номера в гостиницах и санаториях туристам и отдыхающим.

Отметим, что перечень мер, утвержденный настоящим распоряжением, будет реализован, если эпидемическая ситуация в регионе не ухудшится.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».

Вениамин Кондратьев Карантин Коронавирус Чиновники

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