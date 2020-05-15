Как будут жить кубанцы после 23 мая? Разбор постановления губернатора
Администрация Краснодарского края 14 мая опубликовала распоряжение губернатора о частичном выходе региона из режима ограничений
Напомним, для борьбы с коронавирусом в Краснодарском крае 31 марта ввели карантин. 10 мая губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что режим будет действовать до 23 мая, а позже объяснил, что в случае улучшения ситуации, ограничения постепенно будут смягчаться.
12 мая Кондратьев подписал соответствующее распоряжение, однако сам документ опубликовали на сайте администрации спустя два дня. Портал Юга.ру изучил постановление губернатора и попытался разобраться, что изменится в регионе с 23 мая.
Что говорится в постановлении?
- режим повышенной готовности и карантина на территории края сохраняется;
- люди старше 65 лет, а также граждане с хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания и диабетом должны оставаться на самоизоляции;
- носить маски и соблюдать социальную дистанцию обязательно;
- гулять в парках, скверах, на набережных, пляжах и в других местах массового отдыха граждан по-прежнему нельзя;
- остается под запретом и проведение массовых мероприятий;
- ТРЦ и аттракционы работать не будут;
- в детсадах создадут дежурные группы для детей работников медицинских организаций и экстренных оперативных служб;
- для передвижения внутри муниципального образования пропуска больше не нужны;
- но чтобы попасть из одного района в другой, по-прежнему нужен красный пропуск;
- также сохраняются и синие пропуска для транзитного транспорта;
- автовокзалы и автостанции работать не будут;
- общественный транспорт вернется к прежнему режиму работы;
- изменится режим работы муниципальных регулярных пригородных автобусных маршрутов;
- действующий режим ограничений для внутрирегиональных пригородных поездов сохраняется;
- заказные автобусы, занимающиеся междугородней перевозкой пассажиров по краю, работать не смогут;
Кому можно будет работать с 23 мая?
- строительным компаниям;
- парикмахерским и салонам красоты;
- магазинам со стройматериалами;
- автосалонам;
- объектам, занимающимся розничной торговлей непродовольственными товарами, если площадь торгового зала не превышает 400 кв. м и есть отдельный вход на улицу;
- компаниям, оказывающим услуги по бытовому обслуживанию населения (например, баням, прачечным, мастерским по ремонту обуви и т.д);
- автомойкам.
При этом открывающиеся организации обязаны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.
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С 1 июня заработают санатории с медицинской лицензией при условии трансфера лиц, прибывающих на территорию края из других регионов на самолетах и поездах. Отметим, что граждан, прибывающих в санатории на срок больше двух недель (при наличии путевки или другого подтверждающего бронирование документа), не будут посещать на изоляцию в обсерваторы.
Детские здравницы пока не работают, также нельзя бронировать номера в гостиницах и санаториях туристам и отдыхающим.
Отметим, что перечень мер, утвержденный настоящим распоряжением, будет реализован, если эпидемическая ситуация в регионе не ухудшится.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
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