Как будут жить кубанцы после 23 мая? Разбор постановления губернатора

Напомним, для борьбы с коронавирусом в Краснодарском крае 31 марта ввели карантин. 10 мая губернатор Вениамин Кондратьев сообщил , что режим будет действовать до 23 мая, а позже объяснил , что в случае улучшения ситуации, ограничения постепенно будут смягчаться.

12 мая Кондратьев подписал соответствующее распоряжение, однако сам документ опубликовали на сайте администрации спустя два дня. Портал Юга.ру изучил постановление губернатора и попытался разобраться, что изменится в регионе с 23 мая.

Кому можно будет работать с 23 мая?

С 1 июня заработают санатории с медицинской лицензией при условии трансфера лиц, прибывающих на территорию края из других регионов на самолетах и поездах. Отметим, что граждан, прибывающих в санатории на срок больше двух недель (при наличии путевки или другого подтверждающего бронирование документа), не будут посещать на изоляцию в обсерваторы.