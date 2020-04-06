Мишустин выступил против закрытия границ в регионах. Но не уточнил, в каких именно

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 6 апреля заявил, что губернаторы не должны путать региональные полномочия с федеральными и раскритиковал закрытие границ в регионах

25 марта президент России Владимир Путин обратился к нации по поводу распространения коронавируса и объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей. 2 апреля президент во второй раз выступил с обращением к жителям страны, в котором объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля.

«Регионы сами, исходя из объективной ситуации, будут принимать решения о том, какой режим в субъекте Федерации или в его отдельных муниципалитетах вводится в соответствии с указом президента России», — сказал президент.

Уже после первого обращения президента российские регионы стали переходить на режим самоизоляции.

Так, в Краснодарском крае, например, 31 марта объявили карантин и ввели систему пропусков. 5 апреля губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил, что карантинный режим продлевается до 12 апреля. 3 апреля такие же ограничительные меры ввели и в Адыгее: всем жителям республики запретили покидать свои места проживания (исключение — экстренная ситуация), в регионе были утверждены две формы пропуска — для граждан и на транспортное средство.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что с 5 апреля республика полностью закроет границы. Кроме того, в регионе ввели комендантский час. «Кто хочет вернуться домой, он должен вернуться до 5 апреля. После этого впускать не будут», — заявил Кадыров.

6 апреля премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал действия некоторых российских губернаторов, которые решили закрыть административные границы своих регионов, написал RT.

«На прошлой неделе были выявлены прецеденты, когда руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территории», — рассказал Мишустин.

Он заявил, что сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны и за выходные ситуация исправилась, а также обратился к губернаторам со словами о том, что они не должны «путать региональные полномочия с федеральными».

Отметим, что премьер-министр не уточнил, действия каких именно губернаторов были недопустимы. А введенные ранее ограничительные меры на передвижение транспорта в Чечне, Адыгее и Краснодарском крае за выходные не изменились. Также со слов премьер-министра не понятно, как именно за выходные улучшилась обстановка в регионах.

Коронавирус, или COVID-19 — новый и потенциально смертельный возбудитель ОРВИ, который появился в декабре 2019 года в Китае и к концу марта 2020 года распространился по 180 странам. 11 марта в мире объявили пандемию коронавируса, а 23 марта было объявлено об ускорении темпов распространения вируса.

На момент выхода новости количество зараженных коронавирусом в мире превысило миллион человек и составило 1 млн 289 тыс. человек, число смертей превысило 70,6 тыс., выздоровели более 272,1 тыс. заболевших. В России к 6 апреля было зарегистрировано 6 тыс. 343 заболевших коронавирусом. На Кубани коронавирус обнаружили у 50 человек.