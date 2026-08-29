При атаке БПЛА на Ростовскую область пострадали семь человек, среди них дети

В Ростове-на-Дону госпитализировали двух детей после атаки беспилотников

Среди них двое взрослых и двое детей. Состояние одного из детей медики оценивают как тяжелое.

29 августа губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил , что регион подвергся массированной атаке БПЛА. Четырех пострадавших доставили в больницы Ростова-на-Дону.

В Аксайском районе за медицинской помощью обратились три человека. Обломки БПЛА обнаружили на территории складских помещений. Также произошло возгорание в лесополосе.

В Пролетарском районе из-за падения фрагментов беспилотников пострадали два многоквартирных дома. В Багаевском районе повреждено остекление нескольких частных домов. На местах работают экстренные службы, проводится эвакуация жителей.