При атаке БПЛА на Ростовскую область пострадали семь человек, среди них дети

Ростовская область

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  • © Фото сгенерировано с помощью нейросети Sora
    © Фото сгенерировано с помощью нейросети Sora

В Ростове-на-Дону госпитализировали двух детей после атаки беспилотников

29 августа губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что регион подвергся массированной атаке БПЛА. Четырех пострадавших доставили в больницы Ростова-на-Дону. 

Среди них двое взрослых и двое детей. Состояние одного из детей медики оценивают как тяжелое. 

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В Аксайском районе за медицинской помощью обратились три человека. Обломки БПЛА обнаружили на территории складских помещений. Также произошло возгорание в лесополосе.

В Пролетарском районе из-за падения фрагментов беспилотников пострадали два многоквартирных дома. В Багаевском районе повреждено остекление нескольких частных домов. На местах работают экстренные службы, проводится эвакуация жителей.

Как писали Юга.ру, 28 августа дроны атаковали Севастополь: повреждены многоэтажка, детсад и автомобили.

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При атаке БПЛА на Ростовскую область пострадали семь человек, среди них дети
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