«Стоп! Карантин!»: В Краснодар теперь будут впускать только по красному спецпропуску
На всех въездах в Краснодар 3 апреля установили предупреждающие баннеры о временном запрете въезда в город
На Кубани 31 марта объявили карантин. Пока он действует до 5 апреля и предполагает запрет на выход и выезд из дома, кроме как в магазин или аптеку, на работу по спецпропуску, для выноса мусора или выгула домашнего животного, по каким-то экстренным обстоятельствам. Нарушителей будут штрафовать.
На въездах в Краснодар в тот же вечер начали проверять прописку, в город пускали по ней. 3 апреля на всех девяти въездах в краевую столицу установили щиты, на которых сказано, что въезд в город запрещен для автотранспорта и граждан без пропуска.
«Въезд в город разрешен только при наличии специального красного пропуска на автомобиль», — сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
На всех въездных магистралях работают усиленные посты ДПС и посты Росгвардии, которые останавливают все въезжающие автомобили. Из-за этого, напомним, на постах образовались пробки.
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Кто может получить красный спецпропуск?
Красный пропуск — один из трех видов выдаваемых спецпропусков — позволяет жителям передвигаться на территории всего края. Получить его смогут только сотрудники жизнеобеспечивающих предприятий, списки которых уже утверждены в муниципалитетах. Также пропуска будут выдаваться людям при крайней необходимости, связанной с вопросами жизнеобеспечения.
Краевые власти ранее поясняли, что чтобы получить документ, жителям нужно обратиться в администрацию своего муниципального образования. Исходя из заявки местных властей, краевое министерство транспорта и дорожного хозяйства будет выдавать необходимое количество пропусков.
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Два других вида пропуска — зеленый (в Краснодаре — желто-черный) и синий предназначены для передвижения внутри населенного пункта и для транзитного транспорта по краю (при этом через населенные пункты проезд закрыт, за исключением тех случаев, когда нет альтернативного проезда).
В России к 3 апреля за сутки зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом, всего в стране 4 тыс. 149 инфицированных. Из них умерли 34 человека, 281 выздоровел. В Краснодарском крае COVID-19 был зафиксирован у 39 человек. Всего в мире на момент выхода новости заразились 1 млн 82 тыс. человек, из них 58,1 тыс. скончались, выздоровели 227 тысячи.
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