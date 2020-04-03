«Стоп! Карантин!»: В Краснодар теперь будут впускать только по красному спецпропуску

Краснодарский край

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На всех въездах в Краснодар 3 апреля установили предупреждающие баннеры о временном запрете въезда в город

На Кубани 31 марта объявили карантин. Пока он действует до 5 апреля и предполагает запрет на выход и выезд из дома, кроме как в магазин или аптеку, на работу по спецпропуску, для выноса мусора или выгула домашнего животного, по каким-то экстренным обстоятельствам. Нарушителей будут штрафовать.

На въездах в Краснодар в тот же вечер начали проверять прописку, в город пускали по ней. 3 апреля на всех девяти въездах в краевую столицу установили щиты, на которых сказано, что въезд в город запрещен для автотранспорта и граждан без пропуска. 

«Въезд в город разрешен только при наличии специального красного пропуска на автомобиль», — сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

На всех въездных магистралях работают усиленные посты ДПС и посты Росгвардии, которые останавливают все въезжающие автомобили. Из-за этого, напомним, на постах образовались пробки

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Кто может получить красный спецпропуск?

Красный пропуск — один из трех видов выдаваемых спецпропусков — позволяет жителям передвигаться на территории всего края. Получить его смогут только сотрудники жизнеобеспечивающих предприятий, списки которых уже утверждены в муниципалитетах. Также пропуска будут выдаваться людям при крайней необходимости, связанной с вопросами жизнеобеспечения.

Краевые власти ранее поясняли, что чтобы получить документ, жителям нужно обратиться в администрацию своего муниципального образования. Исходя из заявки местных властей, краевое министерство транспорта и дорожного хозяйства будет выдавать необходимое количество пропусков.

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Два других вида пропуска — зеленый (в Краснодаре — желто-черный) и синий предназначены для передвижения внутри населенного пункта и для транзитного транспорта по краю (при этом через населенные пункты проезд закрыт, за исключением тех случаев, когда нет альтернативного проезда).

В России к 3 апреля за сутки зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом, всего в стране 4 тыс. 149 инфицированных. Из них умерли 34 человека, 281 выздоровел. В Краснодарском крае COVID-19 был зафиксирован у 39 человек. Всего в мире на момент выхода новости заразились 1 млн 82 тыс. человек, из них 58,1 тыс. скончались, выздоровели 227 тысячи.

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