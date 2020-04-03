«Стоп! Карантин!»: В Краснодар теперь будут впускать только по красному спецпропуску

На всех въездах в Краснодар 3 апреля установили предупреждающие баннеры о временном запрете въезда в город

На Кубани 31 марта объявили карантин. Пока он действует до 5 апреля и предполагает запрет на выход и выезд из дома, кроме как в магазин или аптеку, на работу по спецпропуску, для выноса мусора или выгула домашнего животного, по каким-то экстренным обстоятельствам. Нарушителей будут штрафовать.

На въездах в Краснодар в тот же вечер начали проверять прописку, в город пускали по ней. 3 апреля на всех девяти въездах в краевую столицу установили щиты, на которых сказано, что въезд в город запрещен для автотранспорта и граждан без пропуска.

«Въезд в город разрешен только при наличии специального красного пропуска на автомобиль», — сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

На всех въездных магистралях работают усиленные посты ДПС и посты Росгвардии, которые останавливают все въезжающие автомобили. Из-за этого, напомним, на постах образовались пробки.