Глава Чечни Рамзан Кадыров с 3 апреля ввел в республике усиленный карантинный режим

Чечня 23 марта первой в стране ввела ограничительные меры для остановки коронавируса — в республике перестали работать заведения общепита. Спустя день стало известно о первом инфицированном в регионе и трех подозреваемых на заражение. Глава Чечни Рамзан Кадыров поругал их и сказал, что смерть — лучшее наказание для тех, кто заражает окружающих. 28 марта в республику ограничили въезд, а жителям запретили находиться за пределами места постоянного проживания.

1 апреля стало известно о первом умершем жителе Чечни с коронавирусом — скончалась 82-летняя пенсионерка. Недавно она встречалась в Москве с дочерью, которая приехала из-за границы. По данным официального сайта по информированию населения по вопросам коронавируса, в Чечне зарегистрированы 10 случаев заражения COVID-19 и одна смерть. О введении карантина Кадыров рассказал в своем телеграм-канале ночью. Теперь с 20:00 и до 8:00 запрещено движение транспорта и пешеходов во всех населенных пунктах Чечни (кроме организаций и служб из специальных перечней, которые довели до ведомств).

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Кроме того, с 5 апреля закроют въезд в республику для всех видов транспорта , а с 3 апреля ограничили прибытие в регион граждан. Исключение составляют люди, которые занимаются доставкой продовольствия, лекарств и других жизненно важных грузов. Жителям Чечни, которые планировали вернуться из других регионов, рекомендовали сделать это до 5 апреля, так как после их не пустят. «Обуздать коронавирус половинчатыми мерами невозможно. Важно разорвать цепочку распространения. Этого мы и намерены добиться! #убитькоронавирус», — заключил Кадыров.