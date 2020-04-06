На Кубани выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом

В России 6 апреля стало известно, что за сутки в стране зарегистрировали 954 случая заражения COVID-19, из них 11 — в Краснодарском крае

Коронавирус, или COVID-19, — новый возбудитель ОРВИ, передающийся воздушно-капельным путем, который появился в декабре 2019 года в Китае и к концу марта 2020 года распространился по 180 странам. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. В России к 6 апреля за сутки зарегистрировали 954 новых случая заражения, всего в 80 субъектах страны зарегистрировано 6 тыс. 343 инфицированных. Из них умерли 47 человек, 406 выздоровели. Оперштаб Москвы в своей группе во «ВКонтакте» в 10:30 опубликовал список регионов и количество зараженных за сутки. Согласно таблице, на Кубани к 6 апреля выявили 11 новых заболевших.

В пресс-службе администрации Краснодарского края подтвердили эту информацию и сообщили, что один новый случай заражения — контактный, остальные десять — завозные: заболевшие вернулись из Чехии, ОАЭ, Турции, США, Бразилии и Франции. Инфицированным от 6 до 59 лет . Из них шесть мужчин и пять женщин. Они находятся в Новороссийске, Краснодаре, Сочи и Геленджике. В минздраве края уточнили, что пять пациентов находятся в тяжелом состоянии: двое в Специализированной клинической инфекционной больнице (СКИБ), двое — в инфекционной больнице № 3 Новороссийска и один в Лабинской ЦРБ. Всего в регионе провели 15 тыс. 928 лабораторных исследований. В больницы с подозрением обратились 640 человек, в том числе 113 детей. На стационарном лечении остаются 247 пациентов, включая 58 детей. Под медицинским наблюдением на домашнем карантине — 5 тыс. 455 жителей региона. Кроме того, 78 человек изолировали в обсерваторах, 13 из них в Краснодаре и 65 — в Сочи, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Таким образом, всего COVID-19 в регионе был зафиксирован у 50 человек. По состоянию на 6 апреля девять из них выздоровели, их выписали домой. Отметим, что вечером 4 апреля администрация Геленджика сообщила о восьми заболевших коронавирусом, при этом в ежедневной сводке новых зараженных утром 5 апреля значилось, что в Краснодарском крае не выявлено новых инфицированных. На момент выхода новости количество зараженных коронавирусом в мире превысило миллион человек и составило 1 млн 277 тыс. человек, число смертей превысило 69,5 тыс., выздоровели более 265,4 тыс. заболевших.