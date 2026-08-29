На Кубани в 12 раз вырос спрос на генераторы электроэнергии

26 августа «Эксперт Юг» сообщил, что спрос на генераторы электроэнергии в Краснодарском крае за год вырос в несколько раз. Только в июле 2026 года жители региона покупали такую технику примерно в 12 раз чаще, чем за тот же месяц 2025-го. Количество покупок увеличилось сразу на 1157%.

Такие данные приводит аналитический центр «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Специалисты изучили чеки из сетевых и обычных магазинов, работающих онлайн и офлайн.

При этом существенного роста цен на генераторы за год не произошло. В июле средняя стоимость составляла 31 тыс. 928 рублей — всего на 2% больше, чем годом ранее.