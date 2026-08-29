На Кубани в 12 раз вырос спрос на генераторы электроэнергии

Краснодарский край

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  • © Фото asphotofamily, сайт magnific.com
    © Фото asphotofamily, сайт magnific.com

Жители Краснодарского края стали массово запасаться генераторами

26 августа «Эксперт Юг» сообщил, что спрос на генераторы электроэнергии в Краснодарском крае за год вырос в несколько раз. Только в июле 2026 года жители региона покупали такую технику примерно в 12 раз чаще, чем за тот же месяц 2025-го. Количество покупок увеличилось сразу на 1157%.

Такие данные приводит аналитический центр «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Специалисты изучили чеки из сетевых и обычных магазинов, работающих онлайн и офлайн.

При этом существенного роста цен на генераторы за год не произошло. В июле средняя стоимость составляла 31 тыс. 928 рублей — всего на 2% больше, чем годом ранее.

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А вот климатическая техника, наоборот, стала продаваться хуже. Средняя цена кондиционера на Кубани выросла на 2% и достигла 24 тыс. 657 рублей, вентилятор в среднем стоил 2 тыс. 163 рубля, подорожав примерно на 3%. Кондиционеры покупали на 18% реже, а вентиляторы — на 19% реже, чем в июле 2025 года.

Эксперты связывают снижение интереса к климатической технике с погодой. Лето 2026 года оказалось прохладнее предыдущего, поэтому необходимость покупать кондиционеры и вентиляторы была ниже. Дополнительным фактором стало и уменьшение туристического потока.

По данным аналитиков, в этом году к спросу на генераторы добавились заказы из соседних Абхазии и Грузии. Там летом происходили перебои с электроснабжением, что также увеличило потребность в автономных источниках энергии.

Кроме того, часть покупателей могла приобрести генераторы заранее, опасаясь возможных аварийных отключений электричества.

Как писали Юга.ру, 7 августа около 8 тыс. жителей Дагестана остались без света из-за жары и перегрузки сетей.

Краснодар Статистика Энергетика

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На Кубани в 12 раз вырос спрос на генераторы электроэнергии
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