Апшеронская узкоколейка останется без перевозчика. Как теперь местные жители будут добираться до райцентра — неизвестно

Проект «Шпалорез-Экспресс» четыре года обслуживал узкоколейку и бесплатно возил жителей отдаленных поселков. Теперь он закрывается

27 августа основатель «Шпалорез-Экспресс» Владимир Давыдов в телеграм-канале сообщил о закрытии проекта. Компания занималась туристическими и пассажирскими перевозками по Апшеронской горной узкоколейной дороге.

Узкоколейную дорогу построили в конце 1927 года. Она связывала село Черниговское со станцией Шпалорез — это 59 км. Сначала ее использовал Апшеронский лесхоз для вывоза дерева, а затем также и для перевозки людей, живущих в нескольких отдаленных пунктах.



Позднее узкоколейка перешла на баланс Апшеронского производственно-деревообрабатывающего комплекса (ПДК). В 2022 году организация начала процедуру банкротства, которая до сих пор не закончилась. «Железка» оставалась основным и единственным средством связи с несколькими населенными пунктами, поэтому ее передали в частные руки — Владимиру Давыдову.



Он создал проект «Шпалорез-Экспресс», начал проводить экскурсии для туристов, обслуживать узкоколейку и перевозить местных жителей.

Давыдов рассказал, что муниципальные рейсы проводили шесть раз в неделю туда и обратно по расписанию — по понедельникам, средам и пятницам в 6:00 и 15:10. Каждый маршрут обходился компании в более чем 30 тыс. рублей — «неподъемная сумма для маленького проекта».

При этом по просьбе администрации Апшеронского района все жители населенных пунктов, через которые проходит узкоколейка, имели право льготного бесплатного проезда. По словам Давыдова, таких условий не было ни разу за всю историю существования «железки». Туристам билет туда и обратно обходился в 2 тыс. рублей для взрослых и 1 тыс. рублей для детей.

Помимо муниципальных рейсов, «Шпалорез-Экспресс» организовывал экскурсии — туры стоили от 12 до 80 тыс. рублей и длились от трех до шести часов.