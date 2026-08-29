На Кубани старинную усадьбу Меснянкиных выставили на торги за 1 рубль. Но есть условие

Краснодарский край

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  • © Скриншот из сообщества «Том Сойер Фест Краснодар» во ВКонтакте https://vk.ru/wall-180680081_663
    © Скриншот из сообщества «Том Сойер Фест Краснодар» во ВКонтакте https://vk.ru/wall-180680081_663

В Гулькевичском районе Кубани ищут инвестора для реставрации объекта культурного наследия по программе «Дом за рубль»

25 августа волонтеры проекта «Том Сойер Фест Краснодар» сообщили, что усадьбу помещика Меснянкина в поселке Венцы Гулькевичского района выставили на торги на площадке Наследие.дом.рф. Объект имеет статус культурного наследия.

Площадь дореволюционного ансамбля составляет 783 кв. метра. Инвестор обязан полностью отреставрировать здание по программе «Дом за рубль». Начальная цена контракта составляет 1 рубль.

«Дом за рубль» — льготная программа сохранения памятников архитектуры. Инвесторы получают старинные или аварийные здания в собственность или долгосрочную аренду (обычно на 49 лет) по символической цене через аукцион.

Главное условие сделки — арендатор или покупатель должен полностью отреставрировать объект за свой счет в отведенные сроки.

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Кирпичное здание было построено в начале XX века. Дом принадлежал Николаю Ивановичу Меснянкину, представителю династии купцов и коннозаводчиков.

Основной дом — двухэтажная постройка с цоколем и подвалом с арочными сводами. После революции здание национализировали. В нем располагалась контора одного из первых совхозов Кубани — «Венцы-Заря». Позже в здании находились гостиница, почтовое отделение и жилые квартиры.

  • © Скриншот из сообщества «Том Сойер Фест Краснодар» во ВКонтакте https://vk.ru/wall-180680081_663
    © Скриншот из сообщества «Том Сойер Фест Краснодар» во ВКонтакте https://vk.ru/wall-180680081_663
  • © Скриншот из сообщества «Том Сойер Фест Краснодар» во ВКонтакте https://vk.ru/wall-180680081_663
    © Скриншот из сообщества «Том Сойер Фест Краснодар» во ВКонтакте https://vk.ru/wall-180680081_663

На фасаде малого корпуса до сих пор сохранилась лепнина с инициалами последнего хозяина имения Якова Николаевича Меснянкина (сына Николая Ивановича) и датой 1910.

  • © Скриншот из сообщества «Том Сойер Фест Краснодар» во ВКонтакте https://vk.ru/wall-180680081_663
    © Скриншот из сообщества «Том Сойер Фест Краснодар» во ВКонтакте https://vk.ru/wall-180680081_663

Как писали Юга.ру, на Краснодаре волонтеры восстанавливают старинный дом на улице Кирова, 89, который едва не снесли. 

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На Кубани старинную усадьбу Меснянкиных выставили на торги за 1 рубль. Но есть условие
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