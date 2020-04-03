На Кубани открыли много горячих линий. По каким вопросам куда звонить?

Портал Юга.ру попытался разобраться, на какие горячие линии кубанцы могут позвонить по вопросам, связанным с коронавирусом и введенным в регионе карантинным режимом

Напомним, вечером 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин. Транзитному транспорту запрещено заезжать в населенные пункты, люди не могут выходить из дома и ездить по населенному пункту на своей машине. Исключением является поход в ближайшую аптеку или продуктовый магазин, уход за пожилыми и больными родственниками, выгул собаки, а также необходимость ездить на работу.

После ввода карантина краевые власти обязали всех, кто имеет право находиться вне дома, иметь при себе спецпропуска.

Ведомства и муниципалитеты запустили горячие линии по спецпропускам, также были открыты горячие линии для информирования населения о коронавирусе. Однако люди в соцсетях жаловались на то, что горячие линии не работают и дозвониться на них невозможно.