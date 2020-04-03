На Кубани открыли много горячих линий. По каким вопросам куда звонить?

Краснодарский край

Распечатать

Портал Юга.ру попытался разобраться, на какие горячие линии кубанцы могут позвонить по вопросам, связанным с коронавирусом и введенным в регионе карантинным режимом

Напомним, вечером 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин. Транзитному транспорту запрещено заезжать в населенные пункты, люди не могут выходить из дома и ездить по населенному пункту на своей машине. Исключением является поход в ближайшую аптеку или продуктовый магазин, уход за пожилыми и больными родственниками, выгул собаки, а также необходимость ездить на работу.

Подробная информация о спецпропусках:

После ввода карантина краевые власти обязали всех, кто имеет право находиться вне дома, иметь при себе спецпропуска. 

Ведомства и муниципалитеты запустили горячие линии по спецпропускам, также были открыты горячие линии для информирования населения о коронавирусе. Однако люди в соцсетях жаловались на то, что горячие линии не работают и дозвониться на них невозможно.

Как рассказали в пресс-службе краевой администрации, горячие линии испытывают большую нагрузку. Чтобы облегчить работу кол-центров, был запущен сайт covid-kuban.info, на котором можно получить ответ на вопрос в онлайн-режиме.

На какую горячую линию по каким вопросам я могу позвонить?

По вопросам получения спецпропусков:

  • круглосуточная горячая линия краевого минтранса (по вопросам получения пропусков на транспорт) — 8 (861) 268-35-98

  • многоканальный телефон горячей линии краевого министерства ГО и ЧС (по вопросам получения пеших пропусков) — 8 (861) 298-16-52

Единая горячая линия оперативного штаба — 8-800-707-07-11:

  • узнать состояние заболевших коронавирусом;
  • узнать истории их перемещения;
  • какие карантинные меры предусмотрены для контактировавших с заболевшими COVID-19;
  • узнать, сколько людей находится под медицинским наблюдением;
  • по всем вопросам при необходимости вас переведут на номера спецслужб.

Горячая линия Роспотребнадзора — 8 (918) 677-49-89:

  • узнать правила профилактики коронавируса;
  • получить данные о тестировании населения на коронавирус;
  • получить данные о проводимых в крае  мероприятиях по дезинфекции;
  • получить информацию о работе санитарно-карантинных пунктов.

Горячая линия министерства здравоохранения Краснодарского края8-800-2-000-366:

  • если вы вернулись из стран зарубежья;
  • если вы подозреваете у себя коронавирус;
  • если нужно узнать порядок получения медпомощи в государственных бюджетных учреждениях края;
  • для консультации о льготном лекарственном обеспечении;
  • вызов врача на дом.

Телефоны волонтерского центра8 (918) 431-02-78 и 8 (918) 431-04-37:

  • если из-за введенного режима вы не можете самостоятельно совершать покупки в магазинах и аптеках;
  • любая другая экстренная помощь малобильным гражданам.

На момент выхода новости количество зараженных коронавирусом в мире превысило миллион человек и составило 1 млн 57 тыс., количество смертей достигло 55,7 тыс., выздоровели более 224 тыс. человек. В России к 3 апреля за сутки зарегистрировали 4 тыс. 149 инфицированных. Из них умерли 34 человека, 281 — выздоровели. В Краснодарском крае COVID-19 был зафиксирован у 39 людей, двое из них выздоровели.

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».

Карантин Коронавирус Связь Эпидемии

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Минпромторг: Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома; а рынки и ярмарки должны работать
На Кубани открыли много горячих линий. По каким вопросам куда звонить?
В инстаграме мэрии Сочи появился ролик о коронавирусе, в котором внук убивает бабушку. Позже видео удалили
Россия прекратит все авиарейсы для возвращения россиян с 4 апреля
Власти Кубани объяснили схему действий для тех, кому разово и экстренно надо поехать на машине
В Краснодаре ресурсоснабжающие организации начали работать онлайн

Лента новостей

Реклама на портале