На Кубани открыли много горячих линий. По каким вопросам куда звонить?
Портал Юга.ру попытался разобраться, на какие горячие линии кубанцы могут позвонить по вопросам, связанным с коронавирусом и введенным в регионе карантинным режимом
Напомним, вечером 31 марта в Краснодарском крае ввели карантин. Транзитному транспорту запрещено заезжать в населенные пункты, люди не могут выходить из дома и ездить по населенному пункту на своей машине. Исключением является поход в ближайшую аптеку или продуктовый магазин, уход за пожилыми и больными родственниками, выгул собаки, а также необходимость ездить на работу.
Подробная информация о спецпропусках:
После ввода карантина краевые власти обязали всех, кто имеет право находиться вне дома, иметь при себе спецпропуска.
Ведомства и муниципалитеты запустили горячие линии по спецпропускам, также были открыты горячие линии для информирования населения о коронавирусе. Однако люди в соцсетях жаловались на то, что горячие линии не работают и дозвониться на них невозможно.
Как рассказали в пресс-службе краевой администрации, горячие линии испытывают большую нагрузку. Чтобы облегчить работу кол-центров, был запущен сайт covid-kuban.info, на котором можно получить ответ на вопрос в онлайн-режиме.
На какую горячую линию по каким вопросам я могу позвонить?
По вопросам получения спецпропусков:
- круглосуточная горячая линия краевого минтранса (по вопросам получения пропусков на транспорт) — 8 (861) 268-35-98
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многоканальный телефон горячей линии краевого министерства ГО и ЧС (по вопросам получения пеших пропусков) — 8 (861) 298-16-52
Единая горячая линия оперативного штаба — 8-800-707-07-11:
- узнать состояние заболевших коронавирусом;
- узнать истории их перемещения;
- какие карантинные меры предусмотрены для контактировавших с заболевшими COVID-19;
- узнать, сколько людей находится под медицинским наблюдением;
- по всем вопросам при необходимости вас переведут на номера спецслужб.
Горячая линия Роспотребнадзора — 8 (918) 677-49-89:
- узнать правила профилактики коронавируса;
- получить данные о тестировании населения на коронавирус;
- получить данные о проводимых в крае мероприятиях по дезинфекции;
- получить информацию о работе санитарно-карантинных пунктов.
Горячая линия министерства здравоохранения Краснодарского края — 8-800-2-000-366:
- если вы вернулись из стран зарубежья;
- если вы подозреваете у себя коронавирус;
- если нужно узнать порядок получения медпомощи в государственных бюджетных учреждениях края;
- для консультации о льготном лекарственном обеспечении;
- вызов врача на дом.
Телефоны волонтерского центра — 8 (918) 431-02-78 и 8 (918) 431-04-37:
- если из-за введенного режима вы не можете самостоятельно совершать покупки в магазинах и аптеках;
- любая другая экстренная помощь малобильным гражданам.
На момент выхода новости количество зараженных коронавирусом в мире превысило миллион человек и составило 1 млн 57 тыс., количество смертей достигло 55,7 тыс., выздоровели более 224 тыс. человек. В России к 3 апреля за сутки зарегистрировали 4 тыс. 149 инфицированных. Из них умерли 34 человека, 281 — выздоровели. В Краснодарском крае COVID-19 был зафиксирован у 39 людей, двое из них выздоровели.
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное», о ситуации в Краснодарском крае — в сюжете «Карантин на Кубани».
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