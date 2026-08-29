В Краснодаре покажут и обсудят с кинологом фильм «Мой пес Гохан»

В Краснодаре фильм об особой связи между человеком и собакой посмотрят за четыре дня до официальной премьеры (12+)

Ленту произвели в Таиланде. Она рассказывает об особой связи между человеком и собакой.

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 6 сентября премьеру фильма «Мой пес Гохан». Ленту покажут в Краснодаре за четыре дня до всероссийского старта.

Зрители смогут увидеть жизнь пса Гохана, который сначала оказывается у возрастного инженера, затем попадает в приют, после чего его забирает к себе молодая пара студентов, переживающая трудные времена. Через отношения животного и людей фильм затрагивает темы одиночества, дружбы, потери, необходимости быть кому-то нужным и способности привязываться после тяжелого опыта.

На родине, в Таиланде, «Мой пес Гохан» стал одним из главных зрительских хитов и самым кассовым фильмом года.

После просмотра состоится обсуждение картины с кинологом Эвелиной Лавровой. Подробности можно уточнить у организаторов.