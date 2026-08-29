В Краснодаре покажут и обсудят с кинологом фильм «Мой пес Гохан»
В Краснодаре фильм об особой связи между человеком и собакой посмотрят за четыре дня до официальной премьеры (12+)
Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 6 сентября премьеру фильма «Мой пес Гохан». Ленту покажут в Краснодаре за четыре дня до всероссийского старта.
Ленту произвели в Таиланде. Она рассказывает об особой связи между человеком и собакой.
Как менялась «Гроза» на краснодарской сцене:
Зрители смогут увидеть жизнь пса Гохана, который сначала оказывается у возрастного инженера, затем попадает в приют, после чего его забирает к себе молодая пара студентов, переживающая трудные времена. Через отношения животного и людей фильм затрагивает темы одиночества, дружбы, потери, необходимости быть кому-то нужным и способности привязываться после тяжелого опыта.
На родине, в Таиланде, «Мой пес Гохан» стал одним из главных зрительских хитов и самым кассовым фильмом года.
После просмотра состоится обсуждение картины с кинологом Эвелиной Лавровой. Подробности можно уточнить у организаторов.
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