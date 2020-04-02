Число зараженных коронавирусом в мире превысило миллион человек

Больше миллиона человек в 180 странах по всему миру заразились коронавирусом ко 2 апреля

По данным статистического сайта Worldometer , общее число людей с COVID-19 на момент выхода новости составило 1 млн 1069 человек. Число смертей достигло 51 тыс. 376 человек, выздоровели 210 тыс. 245 человек. При этом сайт Coronavirus-monitor.ru сообщает об 1 млн 2072 зараженных.

Больше всего инфицированных в США — более 235 тысяч. На втором месте Италия — с более 115 тыс. зараженных, на третьем — Испания, где заболели 110 тысяч. В этих же европейских странах зафиксировано самое большое число умерших — более 13 тыс. и 10 тыс. соответственно.

В Китае, откуда пошла вспышка вируса, сейчас менее 3,5 тыс. умерших.

В России, по официальным данным на 2 апреля, зарегистрировали 3 тыс. 548 случаев заболевания коронавирусом и 30 смертей. В Краснодарском крае новых случаев за минувние сутки не было, в регионе по-прежнему официально зафиксировано 22 заболевших, 19 из них находятся на лечении, двое выздоровели, еще одна пациентка лечится по месту проживания — в Москве.