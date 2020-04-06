За сутки в России зарегистрировали почти тысячу новых случаев заболевания коронавирусом

6 апреля оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о 954 новых случаях заболевания COVID-19 в России

Коронавирус, или COVID-19, — возбудитель ОРВИ, который передается воздушно-капельным путем и вызывает интоксикацию организма, а также проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. С 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, а 2 апреля число зараженных превысило 1 млн человек во всем мире.

В России к 5 апреля коронавирусом заразились более 5 тыс. человек. На следующий день оперативный штаб подтвердил еще 954 новых случая заражения в 49 регионах. Впервые диагноз поставлен в Республике Карелия.