За сутки в России зарегистрировали почти тысячу новых случаев заболевания коронавирусом
6 апреля оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о 954 новых случаях заболевания COVID-19 в России
Коронавирус, или COVID-19, — возбудитель ОРВИ, который передается воздушно-капельным путем и вызывает интоксикацию организма, а также проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. С 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса, а 2 апреля число зараженных превысило 1 млн человек во всем мире.
В России к 5 апреля коронавирусом заразились более 5 тыс. человек. На следующий день оперативный штаб подтвердил еще 954 новых случая заражения в 49 регионах. Впервые диагноз поставлен в Республике Карелия.
Больше всего новых случаев заболевания зафиксировали в Москве (+591 за сутки), Московской области (+82) и Санкт-Петербурге (+35). В Краснодарском крае зарегистрировали 11 случаев заболевания коронавирусом, в Ставропольском крае — 9, в Адыгее — 6, в Дагестане — 5, в Северной Осетии — 3, а также по одному заболевшему в Чечне и Крыму.
От коронавируса за сутки скончались два пациента — один в Московской области и еще один в Коми. 51 заболевший выздоровел.
Таким образом, на сегодня число заболевших коронавирусом в России достигло 6 тыс. 343 человек. Вирус распространился на 80 регионов. За весь период в стране зафиксировали 47 летальных случаев, выздоровели 406 заболевших.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8-800-707-07-11 (горячая линия оперативного штаба по коронавирусу)
— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
На момент публикации в мире коронавирусом заболели 1 млн 276 тыс. человек, умерли 69,5 тыс. заболевших, выздоровели 265,8 тыс. пациентов.
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