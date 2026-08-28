Ливни с градом и жара до +30 °C: какая погода будет в Краснодарском крае в последние выходные лета?

Синоптики рассказали, какая погода будет на Кубани 29 и 30 августа

Краснодарский ЦГМС сообщил, что в последние летние выходные погода на Кубани будет переменчивой. В субботу, 29 августа, в регионе ожидается ливень с грозой, градом и шквалистым ветром с порывами до 25 м/с. В воскресенье, 30 августа, обильных осадков не ожидается.



Ночи в крае будут прохладными, температура воздуха составит 15–20 °C, а днем потеплеет до 25–30 °C. В горах ночью — 8–13 °C, днем — 11–16 °C.

На Черноморском побережье ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь с грозой. Ветер может усилиться до 15–20 м/с, а в районе Новороссийска — до 18–23 м/с. Температура воздуха ночью — 18–23 °C, а днем — 25–30 °C.



В Краснодаре 29 августа будет пасмурно, а 30 августа — облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью составит 19 °C, днем синоптики прогнозируют жару 28–30 °C.