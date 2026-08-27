С любовью к малой родине. На фестивале «Традиции родного края» южане поработали в питомнике лошадей, освоили народные промыслы и организовали фотовыставку

В июле и августе в Краснодарском крае, Ростовской области, Ставрополье и еще 33 регионах России проходил фестиваль «Традиции родного края», посвященный семейным обычаям, народным ремеслам и любви к малой родине. Проект, организованный торговой сетью «Пятёрочка», помогал жителям страны заново открыть для себя историю родного края и поддержать местных мастеров. За время проведения фестиваля состоялось более 165 мероприятий, объединивших почти 147 тысяч участников — детей, родителей, бабушек и дедушек. Так, жительница кубанской станицы Троицкой Евгения Бокина представила односельчанам фотовыставку с пейзажами родных мест. В донской станице Кагальницкой сотрудники сети и представители «Движения Первых» объединились для работы в питомнике «Гелиос», сохраняющем уникальную донскую породу лошадей. А на Ставрополье при поддержке движения «Волонтеры культуры» прошла серия творческих встреч, на которых участники осваивали народные промыслы.

Не менее масштабно проходили мероприятия и в других регионах. В Ульяновске жители отметили День семьи, любви и верности плетением традиционных венков, хороводами и общим чаепитием. В Казани и Набережных Челнах взрослые вместе с детьми мастерили кукол-неразлучников — обереги, символизирующие крепкий союз. В Бугульме провели встречи, посвященные связи семейных традиций с культурным кодом Татарстана — от национальной вышивки до создания общего арт-объекта. В Мариинске Кемеровской области торговый зал одного из магазинов на несколько дней превратили в мастерскую по работе с корой березы, где все желающие могли создать свою куклу-оберег. В Навле Брянской области участники расписывали деревянные доски в техниках хохломы и гжели, а «серебряные» волонтеры (люди старше 55 лет) в национальных костюмах приглашали прохожих присоединиться к творчеству. Жителям поселка Кизнер в Удмуртской Республике праздник запомнился кулинарной историей: старшее поколение учило детей лепить традиционные пельмени и заодно делилось семейными секретами.