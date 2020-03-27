«Галерея Краснодар», «СБС Мегамолл», «Красная Площадь» и OZ МОЛЛ закрываются из-за коронавируса. Но некоторые магазины продолжат работать

Краснодарские торговые центры объявили о том, что не будут работать в период, объявленный выходной неделей

Напомним, президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплат из-за ситуации с коронавирусом. Глава Кубани Вениамин Кондратьев 26 марта подписал постановление, которым поручил не работать торговым центрам и заведениям общепита в этот период.

ТРЦ «Галерея Краснодар» сообщил, что с 28 марта по 5 апреля временно приостанавливает свою деятельность..

ТРЦ «Красная Площадь» объявил, что все комплексы сети приостанавливают свою деятельность с 28 марта по 5 апреля.

«СБС Мегамолл» сообщил, что приостанавливает свою работу на период с 28 марта по 5 апреля. При этом продолжат работу гипермаркеты «АШАН» (с 8:00 до 22:00), «Леруа Мерлен» (c 8:00 до 23:00), магазин обоев Marburg (с 10:00 до 22:00) и аптека «Ригла» (с 10:00 до 22:00), также круглосуточно будет работать «МакАвто».