«Галерея Краснодар», «СБС Мегамолл», «Красная Площадь» и OZ МОЛЛ закрываются из-за коронавируса. Но некоторые магазины продолжат работать
Краснодарские торговые центры объявили о том, что не будут работать в период, объявленный выходной неделей
Напомним, президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплат из-за ситуации с коронавирусом. Глава Кубани Вениамин Кондратьев 26 марта подписал постановление, которым поручил не работать торговым центрам и заведениям общепита в этот период.
27 марта ряд торговых центров Краснодара объявили, что приостановят работу.
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ТРЦ «Красная Площадь» объявил, что все комплексы сети приостанавливают свою деятельность с 28 марта по 5 апреля.
«СБС Мегамолл» сообщил, что приостанавливает свою работу на период с 28 марта по 5 апреля. При этом продолжат работу гипермаркеты «АШАН» (с 8:00 до 22:00), «Леруа Мерлен» (c 8:00 до 23:00), магазин обоев Marburg (с 10:00 до 22:00) и аптека «Ригла» (с 10:00 до 22:00), также круглосуточно будет работать «МакАвто».
OZ МОЛЛ сообщил, что временно приостанавливает свою работу с 28 марта по 5 апреля. При этом гипермаркет «О’Кей», «Почта России» и аптека «Доктор Столетов» в галерее «О’Кей» продолжат работать без изменений.
В аккаунтах и на сайтах ТРК «Галактика» и «МЕГА Адыгея-Кубань» на момент выхода новости информации о закрытии на упомянутый период сообщений не появилось.
Как писали Юга.ру, с 13 марта в Краснодарском крае действует режим повышенной готовности, власти запретили массовые мероприятия с участием более ста человек, а также с участием детей и молодежи. Клубам и расположенным в ТРЦ организациям ранее рекомендовали приостановить работу, но большинство заведений продолжали функционировать. К примеру, кинотеатры Краснодара собирались продолжить работу вопреки рекомендациям властей.
24 марта федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом рекомендовал властям регионов временно закрыть досуговые заведения и ввести запрет на курение кальянов. На следующий день главный санитарный врач Кубани подписала постановление, которым обязала с 26 марта приостановить работу заведений с массовым пребыванием людей, в том числе кинотеатров и театров, фитнес-центров, фудкортов, детских игровых центров и т.п.
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