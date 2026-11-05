В армавирском рехабе пациентке насильно удалили селезенку. Полиция проводит проверку

Пациентку удерживали в рехабе в Армавире, где ей без согласия удалили селезенку и провели операции на позвоночнике и пятках

3 ноября телеграм-канал Baza сообщил, что 28-летнюю девушку удерживали в армавирском рехабе. Там же ей удалили селезенку, прооперировали позвоночник и обе пятки.

По данным канала, сначала девушка находилась в частном рехабе в Ставрополе — туда ее отправили лечить депрессию после попытки суицида. Она рассказала, что в клинике ее заставили подписать договор о добровольном пребывании и забрали у нее телефон.

По ее словам, одного из пациентов рехаба замотали в ковер и отнесли в подвал, а позднее он умер. Когда приехала полиция, девушка заявила сотрудникам, что ее удерживают. Тогда пациентку под предлогом возвращения домой отвезли в другой рехаб — в Армавир.