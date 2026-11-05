В армавирском рехабе пациентке насильно удалили селезенку. Полиция проводит проверку
Пациентку удерживали в рехабе в Армавире, где ей без согласия удалили селезенку и провели операции на позвоночнике и пятках
3 ноября телеграм-канал Baza сообщил, что 28-летнюю девушку удерживали в армавирском рехабе. Там же ей удалили селезенку, прооперировали позвоночник и обе пятки.
По данным канала, сначала девушка находилась в частном рехабе в Ставрополе — туда ее отправили лечить депрессию после попытки суицида. Она рассказала, что в клинике ее заставили подписать договор о добровольном пребывании и забрали у нее телефон.
По ее словам, одного из пациентов рехаба замотали в ковер и отнесли в подвал, а позднее он умер. Когда приехала полиция, девушка заявила сотрудникам, что ее удерживают. Тогда пациентку под предлогом возвращения домой отвезли в другой рехаб — в Армавир.
Лечение или наказание:
Спустя четыре месяца пребывания в клинике у нее начался приступ удушья. Также она рассказала, что ее насильно отвезли в квартиру к трем незнакомым мужчинам. Там ей удалили селезенку, прооперировали позвоночник и обе пятки.
После этого девушка выпрыгнула из окна, однако момента падения не помнит. Пациентка попросила проверить действия сотрудников клиники, а также обстоятельства смерти пациента, которого, по ее словам, замотали в ковер.
5 ноября пресс-служба полиции Краснодарского края сообщила, что ведомство проведет проверку в отношении рехаба.
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