Мошенники в «Mаксе»выманивают личные данные от имени депутата Госдумы от Кубани

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Парламентарий из Краснодарского края заявила об аферистах, действующих от ее имени

2 ноября депутат Государственной думы от Краснодарского края Светлана Бессараб сообщила, что в мессенджере «Макс» орудуют мошенники, которые представляются ее именем. Злоумышленники под видом запроса от силовых структур пытаются вытянуть у людей персональные данные.

Бессараб призвала никому не передавать такие сведения и напомнила: сотрудники правоохранительных органов никогда не запрашивают личные данные подобным образом.

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Напомним, в конце октября «Россети» предупредили о мошенничестве под видом перерасчета за электричество. Аферисты представляются сотрудниками энергокомпаний и предлагают уточнить персональные данные. Добившись положительного ответа, они просят назвать код из СМС.

В сентябре жителей Кубани стали добавлять в поддельные чаты, якобы созданные для проверки начислений за свет. Людям предлагали уточнить или скорректировать сумму в квитанции за электроэнергию.

Как писали Юга.ру, аферисты прикрываются «Госуслугами» и поликлиниками, чтобы обмануть жителей Краснодара.

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Мошенники в «Mаксе»выманивают личные данные от имени депутата Госдумы от Кубани
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