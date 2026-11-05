Мошенники в «Mаксе»выманивают личные данные от имени депутата Госдумы от Кубани

Парламентарий из Краснодарского края заявила об аферистах, действующих от ее имени

2 ноября депутат Государственной думы от Краснодарского края Светлана Бессараб сообщила, что в мессенджере «Макс» орудуют мошенники, которые представляются ее именем. Злоумышленники под видом запроса от силовых структур пытаются вытянуть у людей персональные данные.

Бессараб призвала никому не передавать такие сведения и напомнила: сотрудники правоохранительных органов никогда не запрашивают личные данные подобным образом.