Мошенники в «Mаксе»выманивают личные данные от имени депутата Госдумы от Кубани
Парламентарий из Краснодарского края заявила об аферистах, действующих от ее имени
2 ноября депутат Государственной думы от Краснодарского края Светлана Бессараб сообщила, что в мессенджере «Макс» орудуют мошенники, которые представляются ее именем. Злоумышленники под видом запроса от силовых структур пытаются вытянуть у людей персональные данные.
Бессараб призвала никому не передавать такие сведения и напомнила: сотрудники правоохранительных органов никогда не запрашивают личные данные подобным образом.
Напомним, в конце октября «Россети» предупредили о мошенничестве под видом перерасчета за электричество. Аферисты представляются сотрудниками энергокомпаний и предлагают уточнить персональные данные. Добившись положительного ответа, они просят назвать код из СМС.
В сентябре жителей Кубани стали добавлять в поддельные чаты, якобы созданные для проверки начислений за свет. Людям предлагали уточнить или скорректировать сумму в квитанции за электроэнергию.
Как писали Юга.ру, аферисты прикрываются «Госуслугами» и поликлиниками, чтобы обмануть жителей Краснодара.