Контролировать исполнение карантина на Кубани будет полиция, Росгвардия, казаки и общественники

На Кубани во время карантина, который начнет действовать вечером 31 марта, улицы будут патрулировать мобильные отряды, в которые войдут полицейские, казаки, росгвардейцы и общественники

В Краснодарском крае 31 марта с 18:00 введут карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Предполагается, что жители и гости региона не смогут выходить из дома. Исключением станет поход в магазин или аптеку. Транзитному транспорту запретят въезжать в города и села.

В пресс-службе администрации края уточнили, что в регионе создали мобильные отряды самоконтроля для патрулирования улиц и территорий общего пользования. В них войдут сотрудники полиции, Росгрвардии, казаки и общественники. «Мобильные отряды уже завтра выйдут на патрулирование и будут возвращать жителей на постоянное место проживания. В ручном режиме это надо сделать», — заявил глава региона Вениамин Кондратьев.