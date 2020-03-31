Контролировать исполнение карантина на Кубани будет полиция, Росгвардия, казаки и общественники
На Кубани во время карантина, который начнет действовать вечером 31 марта, улицы будут патрулировать мобильные отряды, в которые войдут полицейские, казаки, росгвардейцы и общественники
В Краснодарском крае 31 марта с 18:00 введут карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Предполагается, что жители и гости региона не смогут выходить из дома. Исключением станет поход в магазин или аптеку. Транзитному транспорту запретят въезжать в города и села.
В пресс-службе администрации края уточнили, что в регионе создали мобильные отряды самоконтроля для патрулирования улиц и территорий общего пользования. В них войдут сотрудники полиции, Росгрвардии, казаки и общественники.
«Мобильные отряды уже завтра выйдут на патрулирование и будут возвращать жителей на постоянное место проживания. В ручном режиме это надо сделать», — заявил глава региона Вениамин Кондратьев.
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Президент России Владимир Путин 25 марта объявил неделю с 28 марта до 5 апреля нерабочей из-за пандемии коронавируса и попросил жителей страны оставаться дома. После этого Кондратьев поручил гостиницам не заселять гостей и приостановить бронирование. Также в регионе на период нерабочей недели закрыли торговые центры, кинотеатры, рестораны и кафе, а между городами ограничили автобусное сообщение.
На момент выхода новости в мире известно о 801,4 тыс. заболевших, выздоровели 172,6 тыс. человек, умерли 38,7 тыс. человек. В России за последние сутки зафиксировали 500 новых случаев заражения коронавирусом и 8 смертей. Всего коронавирус диагностирован у 2 тыс. 337 жителей страны, умерли за все время наблюдения 17 пациентов. На Кубани официально зарегистрировали 17 случаев инфицирования. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии.
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