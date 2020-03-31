На Кубани двое заболевших коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

На Кубани к 31 марта провели 9 тыс. 666 лабораторных исследований, у 17 человек инфекция подтвердилась. В минздраве региона рассказали, что двоих пациентов уже выписали из больницы, одна заболевшая женщина находилась в крае транзитом и поэтому лечится в Москве. Состояние 12 человек врачи оценивают как удовлетворительное, еще двое в тяжелом состоянии.

На сегодняшний день всего в больницы края с подозрением на COVID-19 обратились 459 человек, в том числе 85 детей. В стационарах под наблюдением остался 201 пациент, из них 59 детей. На домашнем карантине под наблюдением врачей поликлиник сейчас находится 3 тыс. 601 человек.

В обсерваторах разместили 48 человек — 3 в Краснодаре и 45 в Сочи. В минздраве отметили, что температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.