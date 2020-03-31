На Кубани двое заболевших коронавирусом находятся в тяжелом состоянии
В Краснодарском крае 31 марта не выявили новых случаев заражения коронавирусом, на лечении остаются 17 человек
На Кубани к 31 марта провели 9 тыс. 666 лабораторных исследований, у 17 человек инфекция подтвердилась. В минздраве региона рассказали, что двоих пациентов уже выписали из больницы, одна заболевшая женщина находилась в крае транзитом и поэтому лечится в Москве. Состояние 12 человек врачи оценивают как удовлетворительное, еще двое в тяжелом состоянии.
На сегодняшний день всего в больницы края с подозрением на COVID-19 обратились 459 человек, в том числе 85 детей. В стационарах под наблюдением остался 201 пациент, из них 59 детей. На домашнем карантине под наблюдением врачей поликлиник сейчас находится 3 тыс. 601 человек.
В обсерваторах разместили 48 человек — 3 в Краснодаре и 45 в Сочи. В минздраве отметили, что температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.
О коронавирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии от неизвестного возбудителя. С 11 марта в мире объявили пандемию коронавируса. На момент выхода новости известно о 788,5 тыс. заболевших, выздоровело 166,7 тыс. человек, умерло 37,8 тыс. зараженных. Число инфицированных в России к 31 марта достигло 2 тыс. 337 человек, 17 из них умерли. В Краснодарском крае за все время зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусом.
На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
— 8(918)677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)
— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)
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