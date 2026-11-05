Печать за напиток. В Краснодаре запустили необычный кофейный маршрут

Краснодарский край

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  • © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру
    © Фото Марии Журавлевой, Юга.ру

В Краснодаре до 20 ноября можно пройти маршрут по четырем локальным кофейням и собрать коллекцию печатей. Узнали подробности

В середине октября в Краснодаре запустили кофейный маршрут по четырем локальным кофейням.

Участникам предлагают попробовать специальные напитки, которые кофейни придумали для проекта. В меню появились позиции с кубанскими названиями — например, «Кубанская халява» и «Вишневый хутор». В рецептах также используют сезонные продукты: каштаны, айву и свеклу.

В маршрут вошли кофейни:

  • «Ч» (в книжном «Чарли»), ул. Коммунаров, 58;
  • «Джулай», ул. Октябрьская, 55;
  • «Анатомия кофе», ул. Седина, 6Ж;
  • «Вагон», ул. Горького, 119.

Чтобы участвовать, нужно взять специальную карточку в одной из кофеен, посетить все четыре заведения в любом порядке и купить в каждом специальный напиток. За каждую покупку поставят печать. Пятую отметку можно получить в пространстве «Домик Джони», где заполненную карточку обменяют на подарки. Маршрут будет работать до 20 ноября.

В «Домике Джони» работает магазин сувениров местной художницы Jony Sketching (Евгении Бережковой). Здесь продают авторские открытки, значки, шоперы, футболки и другие сувениры с изображениями краснодарских достопримечательностей и городских деталей. На открытках, например, изображены Дом книги, Мавританский дом, Александровская арка и скульптура «Внутренний ребенок» из парка «Краснодар».

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Идею маршрута предложила Евгения Бережкова — создательница «Домика Джони». По ее словам, ей хотелось объединить небольшие кофейни, о которых не так часто пишут популярные медиа, и познакомить с ними краснодарцев.

«Во многих из этих заведений сами хозяева работают с гостями. Когда я рассказывала людям о маршруте, выяснялось, что они не знают эти места, хотя давно живут в Краснодаре. Многие побывали там впервые, открыли для себя новые улицы и были рады такому знакомству», — рассказала Бережкова.

Напомним, в прошлом году команда GreenDoor объявила о проведении кофе-хоппинга в краснодарских заведениях. Формат похож на бар-хоппинг, но вместо баров и пабов участники посещают кофейни и пробуют разные напитки.

Как писали Юга.ру, краснодарская кофейня заняла третье место на чемпионате Russian Coffee Cup.

Афиша Город Заведения Кофе Краснодар Общепит экскурсии

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Печать за напиток. В Краснодаре запустили необычный кофейный маршрут
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