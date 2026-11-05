Печать за напиток. В Краснодаре запустили необычный кофейный маршрут

В Краснодаре до 20 ноября можно пройти маршрут по четырем локальным кофейням и собрать коллекцию печатей. Узнали подробности

В середине октября в Краснодаре запустили кофейный маршрут по четырем локальным кофейням.



Участникам предлагают попробовать специальные напитки, которые кофейни придумали для проекта. В меню появились позиции с кубанскими названиями — например, «Кубанская халява» и «Вишневый хутор». В рецептах также используют сезонные продукты: каштаны, айву и свеклу.

В маршрут вошли кофейни:

«Ч» (в книжном «Чарли»), ул. Коммунаров, 58;

«Джулай», ул. Октябрьская, 55;

«Анатомия кофе», ул. Седина, 6Ж;

«Вагон», ул. Горького, 119.

Чтобы участвовать, нужно взять специальную карточку в одной из кофеен, посетить все четыре заведения в любом порядке и купить в каждом специальный напиток. За каждую покупку поставят печать. Пятую отметку можно получить в пространстве «Домик Джони», где заполненную карточку обменяют на подарки. Маршрут будет работать до 20 ноября.

В «Домике Джони» работает магазин сувениров местной художницы Jony Sketching (Евгении Бережковой). Здесь продают авторские открытки, значки, шоперы, футболки и другие сувениры с изображениями краснодарских достопримечательностей и городских деталей. На открытках, например, изображены Дом книги, Мавританский дом, Александровская арка и скульптура «Внутренний ребенок» из парка «Краснодар».