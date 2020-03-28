Что не будет и что будет работать в Краснодаре в выходные с 28 марта по 5 апреля

В мэрии Краснодара 27 марта рассказали, какие ограничения будут действовать в течение выходной недели, введенной в России из-за коронавируса

Напомним, на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплат. После этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил гостиницам не заселять гостей и приостановить бронирование, торговым центрам — закрыться, а общепиту — работать только навынос.

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В пресс-службе администрации Краснодара уточнили, каких мест, заведений и организаций краевого центра коснутся ограничения на период с 28 марта до 5 апреля. Так, во всех парках не будут проводить мероприятия и закроют аттракционы. Речь идет о следующих парках: Городской сад;

«Солнечный остров»;

Чистяковская роща;

парк 30-летия Победы (Затон);

Рождественский парк;

Старая Кубань; Также не будут работать 11 торгово-развлекательных центров: «Галерея — Краснодар» (улица Головатого, 313);

«СБС Мегамолл» (улица Уральская, 79/1);

«Красная Площадь» (улица Дзержинского, 100);

«OZ МОЛЛ» (улица Крылатая, 2);

«Галактика» (улица Уральская, 98/11);

«Меридиан» (улица Стасова, 182);

«Карнавал» (улица Буденного, 2);

«СИТИ ЦЕНТР» (улица Индустриальная, 2);

Royal City Mall (улица Ставропольская 55, пересечение с Вишняковой);

«Новый горизонт» (улица Тюляева, 2);

«Уровни» (улица Стасова, 186).

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Помимо этого, будут закрыты кафе, рестораны, бары, столовые, закусочные, буфеты и прочие места общепита. При этом в заведениях, которые делают доставку или работают навынос, сохранятся эти услуги. В течение недели будут также закрыты: все муниципальные учреждения;

объекты развлечений;

объекты физкультуры и спорта — фитнес-центры, бассейны;

детские центры и досуговые заведения;

кинотеатры, боулинг-клубы и т.п. Также запрещено проводить спортивные, культурно-досуговые мероприятия. Продовольственные магазины и аптеки продолжат работать. В мэрии предупредили, что исполнение всех ограничений будут мониторить и проверять. Власти Краснодара обратились к горожанам с просьбой оставаться дома и отметили, что все необходимые услуги можно получить дистанционно.

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Пожилые люди могут обратиться за помощью волонтеров всероссийской акции «Мы вместе», которые помогают с покупкой продуктов, лекарств и решением бытовых вопросов. Чтобы оставить заявку, нужно позвонить по единому круглосуточному номеру: 8-800-200-34-11. Узнать, как присоединиться к добровольцам, можно на сайте мывместе2020.рф. Подробности об участии в акции в Краснодаре — по телефонам: 8 (938) 503-29-04, 8 (918) 905-05-61. Кроме того, в Краснодарском крае ежедневно с 8:00 до 20:00 работает волонтерский центр по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса.

Контактные номера: 8 (918) 431-02-78 и 8 (918) 431-04-37. Для помощи пожилым людям работает круглосуточная горячая линия краевого министерства труда и соцразвития. Единый номер — 8-800-200-74-37.

Телефоны горячих линий по вопросам коронавируса:

8-800-555-49-43 (круглосуточно) —Единый консультационный центр Роспотребнадзора;

8 (918) 677-49-89 (будни, с 9:00 до 18:00) — Роспотребнадзор Кубани;

8-800-200-03-66 — минздрав Краснодарского края;

8 (861) 251-05-32 (будни, с 9:00 до 18:00) — управление образования Краснодара;

112 — Единая дежурно-диспетчерская служба (отвечает за вопросы жизнедеятельности города и работы коммунальных служб).

Телефоны и сайты других организаций, которые бесплатно помогают людям во время коронавируса, можно найти здесь.