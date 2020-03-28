Что не будет и что будет работать в Краснодаре в выходные с 28 марта по 5 апреля
В мэрии Краснодара 27 марта рассказали, какие ограничения будут действовать в течение выходной недели, введенной в России из-за коронавируса
Напомним, на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплат. После этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил гостиницам не заселять гостей и приостановить бронирование, торговым центрам — закрыться, а общепиту — работать только навынос.
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В пресс-службе администрации Краснодара уточнили, каких мест, заведений и организаций краевого центра коснутся ограничения на период с 28 марта до 5 апреля.
Так, во всех парках не будут проводить мероприятия и закроют аттракционы. Речь идет о следующих парках:
- Городской сад;
- «Солнечный остров»;
- Чистяковская роща;
- парк 30-летия Победы (Затон);
- Рождественский парк;
- Старая Кубань;
Также не будут работать 11 торгово-развлекательных центров:
- «Галерея — Краснодар» (улица Головатого, 313);
- «СБС Мегамолл» (улица Уральская, 79/1);
- «Красная Площадь» (улица Дзержинского, 100);
- «OZ МОЛЛ» (улица Крылатая, 2);
- «Галактика» (улица Уральская, 98/11);
- «Меридиан» (улица Стасова, 182);
- «Карнавал» (улица Буденного, 2);
- «СИТИ ЦЕНТР» (улица Индустриальная, 2);
- Royal City Mall (улица Ставропольская 55, пересечение с Вишняковой);
- «Новый горизонт» (улица Тюляева, 2);
- «Уровни» (улица Стасова, 186).
«Индустрия в нокдауне»:
Помимо этого, будут закрыты кафе, рестораны, бары, столовые, закусочные, буфеты и прочие места общепита. При этом в заведениях, которые делают доставку или работают навынос, сохранятся эти услуги.
В течение недели будут также закрыты:
- все муниципальные учреждения;
- объекты развлечений;
- объекты физкультуры и спорта — фитнес-центры, бассейны;
- детские центры и досуговые заведения;
- кинотеатры, боулинг-клубы и т.п.
Также запрещено проводить спортивные, культурно-досуговые мероприятия.
Продовольственные магазины и аптеки продолжат работать.
В мэрии предупредили, что исполнение всех ограничений будут мониторить и проверять. Власти Краснодара обратились к горожанам с просьбой оставаться дома и отметили, что все необходимые услуги можно получить дистанционно.
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Пожилые люди могут обратиться за помощью волонтеров всероссийской акции «Мы вместе», которые помогают с покупкой продуктов, лекарств и решением бытовых вопросов. Чтобы оставить заявку, нужно позвонить по единому круглосуточному номеру: 8-800-200-34-11. Узнать, как присоединиться к добровольцам, можно на сайте мывместе2020.рф. Подробности об участии в акции в Краснодаре — по телефонам: 8 (938) 503-29-04, 8 (918) 905-05-61.
Кроме того, в Краснодарском крае ежедневно с 8:00 до 20:00 работает волонтерский центр по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса.
Контактные номера: 8 (918) 431-02-78 и 8 (918) 431-04-37.
Для помощи пожилым людям работает круглосуточная горячая линия краевого министерства труда и соцразвития. Единый номер — 8-800-200-74-37.
Телефоны горячих линий по вопросам коронавируса:
8-800-555-49-43 (круглосуточно) —Единый консультационный центр Роспотребнадзора;
8 (918) 677-49-89 (будни, с 9:00 до 18:00) — Роспотребнадзор Кубани;
8-800-200-03-66 — минздрав Краснодарского края;
8 (861) 251-05-32 (будни, с 9:00 до 18:00) — управление образования Краснодара;
112 — Единая дежурно-диспетчерская служба (отвечает за вопросы жизнедеятельности города и работы коммунальных служб).
Телефоны и сайты других организаций, которые бесплатно помогают людям во время коронавируса, можно найти здесь.
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Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О новом вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда в китайском городе Ухань произошла вспышка пневмонии. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
На момент выхода новости в мире известно о 601,4 тыс. заболевших COVID-19, выздоровело 131,8 тыс. человек, умерло 27,8 тыс. человек. В России число инфицированных 27 марта превысило тысячу человек. В Краснодарском крае зафиксированы девять случаев заражения.