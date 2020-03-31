Куда звонить по вопросам коронавируса: список полезных номеров в Краснодарском крае (обновляется)
Краснодарский край Елена Лободина
Портал Юга.ру собрал список телефонов, по которым в Краснодарском крае гражданам могут ответить на различные вопросы, связанные с ситуацией с коронавирусом
- 8(800)707-07-11 — горячая линия оперативного штаба по коронавирусу в Краснодарском крае (специалисты ответят на все возникающие вопросы, при необходимости переведут на номера специализированных служб любого краевого ведомства)
- 8(918)677-49-89 — краевое управление Роспотребнадзора
- 8(800)555-49-43 — единый консультационный центр Роспотребнадзора (круглосуточно)
- 8(800)200-03-66 — минздрав Краснодарского края
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- 8(800)200-60-90 — горячая линия министерства курортов Краснодарского края
- 8(961)581-90-68 — горячая линия минобразования Кубани по вопросам дистанционной формы обучения в школах
- 8(861)251-05-32 — управление образования Краснодара
- 8(800)200-74-37 — горячая линия для оказания помощи пожилым и маломобильным гражданам, а также горячая линия краевого министерства труда и соцзащиты
- 8(918)431-02-78 и 8(918)431-04-37 — волонтерский центр по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией
- 8(988)360-97-75 — бесплатные консультации юристов
- 112 — Единая дежурно-диспетчерская служба (отвечает за вопросы жизнедеятельности города и работы коммунальных служб)
Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».
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