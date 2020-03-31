Куда звонить по вопросам коронавируса: список полезных номеров в Краснодарском крае (обновляется)

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах читайте в сюжете «Коронавирус. Главное» .

Портал Юга.ру собрал список телефонов, по которым в Краснодарском крае гражданам могут ответить на различные вопросы, связанные с ситуацией с коронавирусом

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