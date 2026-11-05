Губернатор Ростовской области заявил о риске потерять портовую отрасль региона
Губернатор Дона Слюсарь попросил федеральной помощи после многочисленных ударов БПЛА
5 ноября портал donnews сообщил, что из-за атак беспилотников порты Ростова, Азова и Таганрога оказались на грани разорения и их деятельность фактически остановлена. Без поддержки из федерального центра регион рискует лишиться отрасли. Об этом губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил в интервью телеканалу «Россия 24».
По его словам, атаки БПЛА повредили причальные стенки, емкости и другую портовую инфраструктуру. Несмотря на простой, предприятия продолжают платить зарплаты, вносить аренду и выполнять обязательства по кредитам.
Атаки дронов парализовали порты Кубани:
Всего в трех портах трудятся около 7 тыс. человек. Слюсарь отметил, что руководители и акционеры портов не пошли на массовые сокращения, поскольку после возобновления работы вернуть уволенных специалистов будет непросто. Он подчеркнул: если сейчас не помочь отрасли радикально, ее можно потерять.
Слюсарь предложил отсрочить уплату налогов, дать портам льготные кредиты по аналогии с поддержкой сельского хозяйства и ввести арендные каникулы на инфраструктуру Росморпорта и других организаций. По словам губернатора, похожие трудности испытывают и порты Краснодарского края, однако в Ростовской области ситуация одна из самых острых.
Как писали Юга.ру, в августе Новороссийский и Таманский зерновые терминалы «Деметра-Холдинга» официально остановили работу.
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