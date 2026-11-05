Губернатор Ростовской области заявил о риске потерять портовую отрасль региона

Ростовская область

Распечатать

  • © Фото Павла Незнанова, unsplash.com
    © Фото Павла Незнанова, unsplash.com

Губернатор Дона Слюсарь попросил федеральной помощи после многочисленных ударов БПЛА

5 ноября портал donnews сообщил, что из-за атак беспилотников порты Ростова, Азова и Таганрога оказались на грани разорения и их деятельность фактически остановлена. Без поддержки из федерального центра регион рискует лишиться отрасли. Об этом губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, атаки БПЛА повредили причальные стенки, емкости и другую портовую инфраструктуру. Несмотря на простой, предприятия продолжают платить зарплаты, вносить аренду и выполнять обязательства по кредитам.

Атаки дронов парализовали порты Кубани:

Всего в трех портах трудятся около 7 тыс. человек. Слюсарь отметил, что руководители и акционеры портов не пошли на массовые сокращения, поскольку после возобновления работы вернуть уволенных специалистов будет непросто. Он подчеркнул: если сейчас не помочь отрасли радикально, ее можно потерять.

Слюсарь предложил отсрочить уплату налогов, дать портам льготные кредиты по аналогии с поддержкой сельского хозяйства и ввести арендные каникулы на инфраструктуру Росморпорта и других организаций. По словам губернатора, похожие трудности испытывают и порты Краснодарского края, однако в Ростовской области ситуация одна из самых острых.

Как писали Юга.ру, в августе Новороссийский и Таманский зерновые терминалы «Деметра-Холдинга» официально остановили работу.

Порты Ростовская область СВО Экономика

Все материалы по теме:

Новости

Печать за напиток. В Краснодаре запустили необычный кофейный маршрут
Губернатор Ростовской области заявил о риске потерять портовую отрасль региона
Мошенники в «Mаксе» выманивают личные данные от имени депутата Госдумы от Кубани
Дагестан стал лидером антирейтинга по размеру пенсий в России
В Краснодаре проезд на трех автобусных маршрутах подорожает до 61 рубля
В армавирском рехабе пациентке насильно удалили селезенку. Полиция проводит проверку

Лента новостей

Реклама на сайте