Губернатор Ростовской области заявил о риске потерять портовую отрасль региона

5 ноября портал donnews сообщил, что из-за атак беспилотников порты Ростова, Азова и Таганрога оказались на грани разорения и их деятельность фактически остановлена. Без поддержки из федерального центра регион рискует лишиться отрасли. Об этом губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, атаки БПЛА повредили причальные стенки, емкости и другую портовую инфраструктуру. Несмотря на простой, предприятия продолжают платить зарплаты, вносить аренду и выполнять обязательства по кредитам.