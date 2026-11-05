Дагестан стал лидером антирейтинга по размеру пенсий в России

Республика Дагестан заняла последнее место в России по среднему размеру пенсионных выплат

5 ноября агентство РИА Новости со ссылкой на данные Соцфонда сообщило, что Дагестан занял последнее место среди регионов РФ по среднему размеру пенсионных выплат — местные жители получают в среднем всего 18,9 тыс. рублей. Регион оказался аутсайдером страны по выплатам для работающих пенсионеров.



По данным Социального фонда РФ на 1 сентября, разница между максимальной и минимальной пенсией в стране составила более 23 тыс. рублей. Самая высокая пенсия отмечена в Чукотском автономном округе — 42,2 тыс. рублей.

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Ранее ТАСС писал, что еще более сложная ситуация сложилась с выплатами трудоустроенным пенсионерам Дагестана. В республике они получают в среднем 17,6 тыс. рублей в месяц, что ниже среднероссийского показателя для этой категории (24 тыс. рублей).