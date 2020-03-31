В России за сутки зафиксировали 500 новых случаев заражения коронавирусом и 8 смертей

31 марта оперативный штаб опубликовал информацию о новых случаях заражения коронавирусом в России. За сутки в стране вирус диагностировали у 500 человек

Коронавирус — возбудитель ОРВИ, который вызывает интоксикацию организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. Вирус распространяется через капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. В редких случаях инфекция может передаться через прикосновение к загрязненной поверхности. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире, а 23 марта сообщила об ухудшении ситуации.

По данным оперативного штаба, с 31 марта в России зарегистрировано 2 тыс. 337 случаев заболевания коронавирусом, в то время как день назад таких случаев было 1 тыс. 836.

За минувшие сутки коронавирус обнаружили в 24 регионах, впервые диагноз поставили в Магаданской и Астраханской областях. В Краснодарском крае новых случаев не зарегистрировано: в регионе по официальной информации по-прежнему 17 случаев заболевания, 2 человека уже выздоровели.

За последние сутки в стране зафиксировали восемь летальных случаев , связанных с коронавирусом. По данным сайта стопкоронавирус.рф, 11 человек умерли от коронавируса в Москве и 2 — в Санкт-Петербурге. По одному летальному случаю зафиксировали в Пензенской, Псковской, Оренбургской и Владимирской областях. Таким образом, на сегодняшний день в России от коронавируса умерли уже 17 человек .

Кроме того, оперативный штаб сообщил о 55 случаях выздоровления. Всего за весь период в России выздоровел 121 человек. В Москве среди новых заболевших порядка 40% — люди в возрасте от 40 до 65 лет, почти 35% — совершеннолетние граждане младше 40 лет, еще 20% — пожилые люди старше 65 лет и 5% — дети . Только 10% заболевших в Москве посещали в последние две недели европейские страны , остальные заразились уже на территории страны.

На момент выхода новости в мире известно о 788,5 тыс. заболевших, выздоровели 166,7 тыс. человек, умерли 37,8 тыс. человек. На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:

— 8 (918) 677-49-89 (краевое управление Роспотребнадзора)

— 8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

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